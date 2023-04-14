Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden küçük çiftçiye sıvı gübre desteği

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, proje ile özellikle girdi maliyetlerinin katlanmasıyla tarlasını ekip biçmekte zorlanan, çiftçi kayıt belgesine sahip 100 dönüm ve altı tarlası olan çiftçiye 50 dekarlık sıvı gübre hibe ediyor. Toplamda bin çiftçinin yararlanacağı ve 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesi hedeflenen projede, çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi planlanırken 63 bin litre sıvı gübre toprakla buluşturulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, çiftçilere destek olmak, onların yaşadıkları sıkıntılara bir nebze olsun çözüm üretebilmek için çeşitli projeler yaptıklarını söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Geçmiş dönemde birçok alanda hibelerimiz oldu. Belediyemize ait ancak boş duran tarıma elverişli alanlara ekim yaptık ve hasadı yapılan ürünleri çiftçimize ücretsiz olarak dağıttık. Lavanta tarlaları oluşturduk, halkımıza yine ücretsiz olmak üzere yerli tohum dağıtımları gerçekleştirdik. Bu projelerimize bir yenisini daha ekledik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir süre önce sıvı gübre üretimine başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hem yerli üretimi artırmak hem de çiftçilerimize verdiğimiz desteği sürdürmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye’mizden sıvı gübre alımı gerçekleştirdik. Kırsalın kalkınması, kırsal ekonominin canlandırılması ve yerli üreticilerimizin desteklenmesi amacıyla Sivrihisar, Günyüzü ve Beylikova ilçelerimizde hububat ekimi yapan çiftçilerimize 63 bin litre sıvı gübre dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.