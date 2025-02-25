Eskişehir dijital göçebeler için cazibe merkezi olmak istiyor

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilen törene Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avmanak ve Eskişehir protokolünden önemli isimler olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Şenlik “dönüşümü incelemeye önem veriyoruz”

Bu çalışma ile ortaya çıkacak fikirlerin değerli sonuçlar doğuracağını düşündüğünü belirten Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı çalıştayımız, dünyada giderek önem kazanan dijital göçebelik kavramını kapsamlı bir şekilde ele almayı ve bulgular ışığında ülkemizi uluslararası alanda tercih edilen bir destinasyon haline getirmeyi hedeflemektedir. Dijitalleşmenin ve uzaktan çalışma imkanlarının artmasıyla dünyanın dört bir yanında gezerek çalışan bireylerin sayısı artıyor. Bu yeni turist tipi sadece seyahat ve konaklama sektörünü etkilemekle kalmıyor aynı zamanda şehirlerin kültürel, sosyal ve ekonomik dinamiklerini de dönüştürüyor. Eskişehir İl Turizm Çalıştayında dijital göçebeler için cazip bir destinasyon olma vizyonunu ortaya koyan Eskişehir Valiliği olarak bu dönüşümünhem akademik hem de uygulamalı boyutunu incelemeye önem veriyoruz. Bugün burada farklı disiplinlerden uzmanların, sektör temsilcilerinin ve kamu kurumlarının bir araya gelmesiyle çok yönlü bir fikir alışverişi ortamı yaratılacak.”

Özkay “Proje çıktılarını heyecanla bekliyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay ise konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu Üniversitesinin gerek topluma hizmet gerek eğitim misyonunun yanında bilimsel alanlarda da hem şehrine hem de ülkesine katkısı birçok projeyle ortaya konulmuştur. Sosyal bilimler ağırlıklı bir üniversite olmamıza rağmen bilimsel çalışmalarını hızla geliştiren bir üniversite. Turizm Fakültemiz de alanında önde gelen fakültelerimizden bir tanesi. Kıymetli akademisyenlerimizin yapmış olduğu çalışmalar diğer fakültelerle mukayese edildiğinde oldukça ön plana çıkıyor. 3005, TÜBİTAK tarafından desteklenen sosyal ve beşerî bilimlerde inovasyon içeren yeni bir proje türü. Turizm Fakültemiz bu yeni proje türünde Türkiye’de ilk çalışma sunan gruplardan bir tanesi oldu. Proje çıktılarını heyecanla bekliyoruz.”

Dekan Yılmaz: “Turizm artık araç değil amaç haline dönüyor”

Akademik çalışmaların turizmin artık bir araç değil amaç haline gelmesine katkı sunacağını söyleyen Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz ise konuşmasında şunları aktardı: “Dünya dijital bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamakta ve tüm sektörler bundan etkilenmekte. Bunun ayrılmaz bir parçası olarak da turizm bu değişimden etkileniyor. Turizm ve dijital göçebe olarak baktığımızda daha öncesinde turizm ve iş kesişimlerinin, iş turizmi ve iş seyahatleri kapsamında karşımıza çıktığını görüyoruz. Dijital olarak imkanlar sınırlı olduğundan kişiler mecburen işlerini gerçekleştirmek üzere farklı destinasyonlara seyahat etmekteydi. Bu daha çok kurumsal düzeyde gerçekleşmekteydi. Bu durumda iş amaç, turizm ise araç konumunda kalıyordu. Kurumlar çalışanlarından daha iyi verim alabilmek için bulundukları yapıları değiştirmeye ve çalışanlara daha iyi ortamlar sunmaya başladı. Bu düzenlemelerin özüne baktığımızda insanların yaşam tarzını işe aktarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu kavram da turizmi artık bir araç değil amaç haline getiriyor. İleride gelişecek bu pazarda doğru konumlamada yer alabilmek açısından birtakım stratejilere ihtiyaç duyuyoruz.”

Prof. Dr. Günay "40 milyon dijital göçebe bulunuyor"

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay projede elde edilen bulgular hakkında bilgiler sundu. Günay, şu görüşlere yer verdi "Dijital göçebelik yeni bir turizm, çalışma ve yaşam şekli. Uzaktan çalışarak seyahat ettikleri için de turizm ile bütünleşiyor. 2024 yılı Mart ayı itibariyle dünyada 40 milyon dijital göçebe bulunuyor ve ortalama gelirleri 124 bin dolar. Gittikleri yerlerde uzun süre kalıyorlar, konaklama, seyahat, sigortacılık, sağlık, eğitim, koçluk ve finansal danışmanlık gibi çok sayıda hizmetten yararlanıyorlar.

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sunarken, bölgesel ve ulusal kalkınmaya da öncülük etmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK 3005 programı politika oluşturmaya bilimsel temellerin sağlanmasını amaçlıyor. Biz de bu çalıştayın, dijital göçebelik alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine yardımcı olacağına, ülkemizin ve ilimizin turizm çeşitliliğine yeni ufuklar kazandıracağına ve uluslararası rekabet gücünü artıracağına yürekten inanıyoruz."