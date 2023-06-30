Eskişehir dünyanın yaşanabilir üçüncü kenti oldu

Eskişehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in hayata geçirdiği başarılı şehircilik projeleriyle ulusal ve uluslararası pek çok alanda ödül almaya devam ediyor. 30 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Malta’nın Valletta şehrinde “LivCom Komitesi” ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (UN-INIA) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Birgu Belediye Hükümeti ile Malta Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri”nde (LivCom) 3’üncülük ödülü kazandı.

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “1999 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler, bir taraftan çağdaş ve evrensel şehircilik ilkelerine uygun bir Eskişehir yaratmak olduğu kadar, içinde yaşayanların sağlıklı, mutlu, eşit, geleceğe mümkün olduğunca umutla bakan insanlar haline gelmelerini sağlamaktı. Çevre, kültür, sanat, sosyal, eğitim, spor, ulaşım, tarım, turizm gibi her alanda çocuklar, gençler, kadınlar başta olmak üzere, tüm halkımıza verdiğimiz hizmetlerle bu misyonumuz tüm canlılığıyla devam etmektedir. Bugüne kadar hem yurt içinde, hem dünya genelinde yapılan değerlendirmeler ve sıralamalar bize başarılı olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

Çeşitli kurum ve kuruluşların değerlendirmelerinde sürekli Türkiye'nin en yaşanabilir 10 şehri içinde yer aldıklarını altını çizen Büyükerşen, “Dünya çapında yapılan ‘Dünya Güvenli Şehirler’ sıralamasında her yıl ilk 10 şehir içinde bulunuyoruz. İnsani Gelişme Vakfı gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından arka arkaya ödüllere layık görülüyoruz. Eskişehirlilerin içerisinde yaşamaktan gurur duyduğu bir kent hayalimin bu ödüllerle tescilleniyor olmasından dolayı çok mutluyum. Eskişehir dünyanın en güçlü ve zengin şehirleri arasında yaşanabilir üçüncü şehir olarak çok kıymetli bir ödül daha aldı. Ülkemizi uluslararası düzeyde başarıyla temsil etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.