Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Birsen: “Serbest piyasa ekonomisi çöküş sürecine girdi”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Esnafın en büyük probleminin gün geçtikçe raflarının daha çok boşalması olduğuna vurgu yapan Birsen, üretici firmaların artan fiyat politikaları ve vadeleri kısaltmasının esnafın büyük bir mağduriyet yaşamasına sebep olduğunun altını çizdi. İşletmelerin yüksek kazanç hırsıyla hareket etmesinin enflasyonu körüklediğini de açıklayan Birsen, “Enflasyonla mücadele sadece yetkililerin aldığı kararları uygulamak demek değildir. Halkın da çok büyük desteği olması lazım. Biz esnaflar bir yandan üreticiyken diğer yandan aynı zamanda tüketici konumundayız. Enflasyonu kontrol altına almak için topyekün seferber olmamız lazım” diye konuştu.

"Fiyat denetimi yeniden gündeme alınmalı"

Büyük mağazaların fiyat artışında öncülük ettiğini ve piyasanın dengelerini bozduğunu aktaran Birsen, “Geçmişte ürünlerin kar oranları belliydi. Sebze ve meyve gibi yaş ürünlerde yüzde 50, bakliyat gibi raf ömrü uzun olan ürünlerde ise yüzde 25 civarı oranlarla çalışıyorduk. Günümüzde ise kar marjları 100’ü aşıyor. Bu durum hem halkın alım gücünü düşürüyor hem de enflasyonu artırıyor. Bu kapsamda fiyat istikrarını sağlamak için mutlaka eskiden olduğu gibi ‘narka tabi kar oranı’ uygulaması yeniden getirilmelidir” dedi.

Eskişehir’deki en büyük sorunlardan birinin kalifiye eleman eksikliği olduğunu belirten Ekrem Birsen, özellikle gastronomi sektöründeki açığa dikkat çekti. Aşçı transferlerinin sektörde ciddi bir sorun yarattığını vurgulayan Birsen, “Aileler çocuklarını meslek sahibi yapmak konusunda daha bilinçli olmalı. Doktor ya da öğretmen olmak kadar zanaatkâr olmak da değerli” açıklamasında bulundu

Gastronomi alanında eleman yetiştirecek

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın gastronomi alanında eğitim vermeye hazırlandığını açıklayan Birsen, Emko Sanayi Sitesi’nde bir eğitim merkezi kuracaklarını duyurdu. Çok amaçlı bir kompleksi hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Birsen, “Düğün salonu, kafeterya ve çok amaçlı salonlarımızda hem eğitim vereceğiz hem de ürettiğimiz ürünleri satacağız. Bu proje ile sektöre kalifiye eleman kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.