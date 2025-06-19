Eskişehir Fuar Kongre Merkezi 400 bin ziyaretçiye ulaştı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) yatırımıyla hayata geçen Eskişehir Fuar Kongre Merkezi (EFKM), 2024-2025 sezonda rekor kırarak, 400.119 misafire ev sahipliği yaptı. Bünyesinde bulunan Vehbi Koç Kongre Merkezi ve Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ile 145 etkinliğe imkan sağlayan EFKM, Eskişehir’in en çok ziyaret edilen iş ve kültür sanat merkezi oldu. Ev sahipliği yaptığı fuarlar, konserler, tiyatrolar, gösteriler, orta ve büyük ölçekli iş etkinlikleriyle dikkat çeken EFKM, 2023-2024 dönemine göre %44 daha fazla etkinliğe imza attı. Bu sayede EFKM, 2024-2025 yılında ağırladığı 293.208 ziyaretçi sayısını da aşarak, 400.119 konuk ile kendi rekorunu kırdı.

Yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi

2018 yılında faaliyete geçen Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, pandemi dönemine rağmen büyük bir başarı yakalayarak, açıldığı günden bu yana toplamda 1.995.875 kişiyi ağırladı. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarlara ve büyük ölçekli iş toplantılarına yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiler konuk olurken, gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerine de Eskişehir başta olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Ankara, Bursa gibi çevre illerden de katılım sağlandı.

EFKM’de hedef 1 Milyon ziyaretçi

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin şehrin en çok ziyaret edilen iş ve kültür sanat merkezi olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, hedeflerinin 2030 yılına kadar ziyaretçi sayısını 1 milyona ulaştırmak olduğunu söyledi. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı iş başta olmak üzere kültür ve sanat etkinlikleriyle şehir ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını belirten Güler, Eskişehir ekonomisine değer katan projelere ve faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.