‘Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi’nin yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmasını hedefliyoruz’

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

ETO Başkanı Metin Güler, 2018 yılında faaliyete geçen Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin (EFKM) pandemi dönemine denk gelmesine rağmen Eskişehir’in hem iş hem de kültür sanat yaşamına muazzam bir katkı sağladığını söyledi. EFKM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde bugüne kadar 27 fuar düzenlendiğini belirten Güler, gerçekleştirilen fuarlara şehir merkezi başta olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından bin 810 firmanın katıldığını aktardı. Eskişehir’de düzenlenen fuarlarda 53 ülkeden firmaların stant açtığı bilgisini paylaşan Güler, fuarları toplam 1 milyon 627 bin 918 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

“Şehrin iş ve kültür sanat yaşamına katkı sağlıyoruz”

ETO Tüyap Fuar Merkezi’yle eş zamanlı olarak hizmete sunulan ve EFKM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde ise iş ve kültür sanat faaliyeti olmak üzere 218 organizasyon düzenlendiğini dile getiren Metin Güler, düzenlenen etkinliklere 105 bin kişinin konuk olduğunu paylaştı. Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerin geldiğini belirten Güler, merkezin kısa bir zaman içinde şehrin en kapsamlı iş ve kültür merkezi olma başarısı gösterdiğini kaydetti.

ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde konuk edilen toplam kişi sayısının 1 milyon 732 bin kişiye ulaştığını vurgulayan Güler, düzenlenen etkinliklerle hem şehrin hizmet sektörüne hem de iş ve kültür sanat yaşamına katkı sağlandığını dile getirdi. ETO’nun yeni stratejik hedefinin Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde yılda 1 milyon kişiyi ağırlamak olduğunu aktaran Güler, gerçekleştirecekleri yeni organizasyonlarla, kültür ve sanat etkinlikleriyle, festivallerle 2030 yılına kadar bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.