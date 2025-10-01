Eskişehir Gastro Fest Başlıyor

Eskişehir/Ekonomi

Yaklaşık 30 bin kişinin katılacağı festival kapsamında Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor. Ahmet Can Akdemir tarafından organize edilen Eskişehir Gastro Fest, Cuma günü bu sezon Eskişehirspor Kombinesi alan tüm taraftarları da ücretsiz konuk edecek.

Eskişehir markaları buluşacak

Festival Eskişehir'in nitelikli mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra kentin yeme-içme kültürünün sürdürülebilirliğinde önemli bir paya sahip olan gastronomi yatırımlarını ve gıda sektöründe ülkemizi başarıyla temsil eden Eskişehirli markaları kentin tüm gastronomi paydaşlarıyla birlikte Eskişehir'de ikinci kez bir araya getirecek.

Sokak lezzetlerinin popüler temsilcilerinin, makine ve ekipman tedarikçilerinin ve çok sayıda sektör profesyonelinin de bir araya geleceği Eskişehir Gastro Fest'te, yerel markaların yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta birçok marka yer alacak.

Sokak lezzetleri temsilcileri olacak

Yaklaşık 100 sektörel markanın ve sokak lezzetlerinin en iyi temsilcilerinin yer alacağı festival kapsamında ücretsiz tadımlar, interaktif atölyeler, seminerler, yarışmalar, çocuklara yönelik etkinlikler, sahne performansları ve konserler katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Türkiye'nin en büyük konsept festivallerinden biri olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Gastro Fest için heyecanlı olduklarını söyleyen organizatör Ahmet Can Akdemir, Eskişehir’in artık festivaller şehri olarak anıldığını ve bu konuda EBB Başkanı Ayşe Ünlüce’nin de ciddi bir pay sahibi olduğunu söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Konser takvimi:

Cuma

Pera

Rıza Tamer

Kuvoka

Cumartesi

Hayko Cepkin

Yüksek Sadakat

Can Ozan

Pazar

Levent Yüksel

Gökhan Türkmen

Deeperise