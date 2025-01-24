Eskişehir Gastronomi Dern. Baş. Murat Arnik: “Küçük esnaf iş güvenliği sınavına hazırlanıyor"

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Esgastroder Başkanı Murat Arnik, “Maalesef ülkemizde altyapısı hazırlanmadan kanunlar çıkarılıyor. Gerekli teknik destek, eğitim desteği ve işletme bilgilendirmeleri yapılmıyor. Mali müşavirler ve muhasebecilerin konuya detaylı şekilde hakim olmaması gibi eksiklikler de küçük esnafın bir anda ne yapacağını bilememesine yol açıyor. Ayrıca, 12 yıldır ertelenen bu kanunun 13. Yılında tekrar yürürlüğe girmesi ve cezai müeyyidelerin çok yüksek olması küçük esnafı çaresiz bırakıyor. Bu nedenle yüksek maliyetli İSG firmalarıyla çalışmak zorunda kalıyorlar” dedi.

“Tüm tarafların iş birliği şart”

Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin, ancak tüm tarafların konunun önemini kavraması ve uyum içinde çalışmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Arnik, “Cezalar, yasalar, tüzükler, denetim ve öneriler ancak bir dereceye kadar etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

“Yiyecek-İçecek Sektörüne meslek standartları kurumu kurulmalı”

Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, yiyecek-içecek sektörü için bir “Meslek Standartları Kurumu”nun bir an önce kurulması gerektiğini söyleyen Murat Arnik, iş güvenliği bilincinin artmasnın ekonomik ve sosyal yarar sağlayacağını dile getirdi. İşverenlerin iş yerlerinde alacakları önlemler sayesinde ekonomik ve sosyal faydalar elde edebileceğini belirten Arnik, leydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetlerinin bilinmesinin, işverenlerin bu konuya olan ilgisini artıracağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, “az tehlikeli” iş yerleri için eğitim alındıktan sonra işverenlerin kendi hizmetlerini yürütebileceğini açıkladığını hatırlatan Arnik, yasanın işveren, çalışan ve ülke menfaatleri açısından olumlu bir adım olduğunu belirterek, ancak sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için kamu, özel sektör ve yerel kuruluşlar arasında iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

“Küçük esnaf yalnız bırakılıyor”

Kamu ve ilgili kuruluşlar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunların küçük esnafı zor durumda bıraktığını aktaran Arnik, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kanun için çok daha önceden küçük esnafa belli aralıklarla bilgilendirmeler yapılmalıydı. Konuyla ilgili protokol yapan üniversitelere başvurularak eğitim süreçleri hızlandırılabilirdi. Her ilde esnaf teşkilatı sorumluluk alarak kendi bünyesinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurmalı ve küçük esnafa destek sağlamalıydı. Eğer bu mümkün değilse, Bakanlık onaylı İSG firmalarıyla anlaşmalar yapılmalı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve ortak sağlık merkezleriyle iş birliği sağlanmalıydı.”

“Kırmızı çizgiler belirlenmeli”

12 yıl boyunca ertelenen yasanın yeniden yürürlüğe girmesinin, insanları işlerini bırakıp sınava hazırlanmaya zorladığını ifade eden Murat Arnik, yetkililere seslenerek, “Lütfen küçük esnafın hakkını ve hukukunu koruyacak bir meslek standartları kanunu çıkarılarak meslekteki kırmızı çizgiler bir an önce belirlenmeli” dedi.