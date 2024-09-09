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Eskişehir Gastronomi Derneği, 5 bin işletme ve 52 bin çalışanı birleştirecek

Eskişehir’in ilk resmi gastronomi derneği olan ESGASTRODER’in Yönetim kurulu Başkanı Murat Arnik, sektördeki 5 bin işletme, 52 bin çalışan ve bin 300 tedarikçiyi bir araya getireceklerini belirtti.

Haber Merkezi
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Eskişehir Gastronomi Derneği, 5 bin işletme ve 52 bin çalışanı birleştirecek
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Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nihat Bahar ve ilgili birim sorumluları, Eskişehir'in ilk resmi gastronomi derneği ESGASTRODER’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arnik ve dernek yöneticilerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında derneğin çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Nihat Bahar, Eskişehir'de 102 yıl sonra ilk kez böyle kapsamlı bir gastronomi derneğinin kurulmasının hem gurur hem de sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Bahar, sivil toplum kuruluşlarının topluma sosyal sorumluluk projeleriyle önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Eskişehir Gastronomi Derneği ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Bahar, “Misafirperverliklerinden dolayı başta dernek başkanı Murat Arnik olmak üzere tüm dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sivil toplumun güçlenmesi ve gelişmesi adına yürüttükleri faaliyetlerde kendilerine başarılar diliyorum” dedi. Bahar ayrıca, ESGASTRODER’in birlik ve beraberlik içerisinde uzun yıllar başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.

Eskişehir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nihat Bahar ve ilgili birim sorumlularının ziyaretinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Murat Arnik ise, Eskişehir’de gastronomi alanında bir ilki gerçekleştirerek kurduklarını söyledi. Şehirdeki 5 bin yiyecek ve içecek işletmesi sahibi, 52 bin çalışan ve bin 300 tedarikçi firmayı bir araya getireceklerini belirten Arnik, "Bu sorumluluğun farkındayız ve tüm ekip arkadaşlarımızla sektörde birleştirici bir ruhla mücadele edeceğiz" dedi.

 

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