Eskişehir Gastronomi Derneği’nin ilk başkanı Murat Arnik oldu

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in ilk tescilli gastronomi derneği olan Eskişehir Gastronomi Derneği (ESGASTRODER), 1. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Odunpazarı’nda bulunan dernek merkezinde düzenlenen toplantıya, şehrin tanınmış yiyecek-içecek işletmeleri sahipleri, sektör temsilcileri, sektör çalışanları, tedarikçi firmalar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantının sonunda yapılan seçimde, Murat Arnik derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Genel kurulda yaptığı konuşmada 20 yıldır yiyecek-içecek sektöründe işletme sahibi olarak faaliyet gösterdiğini ifade eden Arnik, sektörde edindiği tecrübeleri derneğin hizmetine sunacağını vurguladı. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nda genel başkan özel danışmanı olarak da görev yapan Arnik, Eskişehir’de gastronomi turizmini canlandırmayı ve sektördeki paydaşlar arasında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eskişehir, gastronomi sektöründe uluslararası marka olma yolunda

Eskişehir Gastronomi Derneği'nin sektörde büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Arnik, “Eskişehir'de yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren 5 bin işletme, 52 bin çalışan ve 1.300 tedarikçi firmayı bir araya getiriyoruz. Gastronomi ekonomisinin yıllık 50 milyar dolar olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve Eskişehir olarak bu pastadan hak ettiğimiz payı almak istiyoruz” diye konuştu. Eskişehir’in gastronomi alanındaki potansiyelini artırmayı amaçladıklarını aktaran Arnik, bu potansiyelin Eskişehir’i uluslararası bir marka şehir haline getirebileceğine inandığını ifade etti.

Genel kurulda söz alan Eskişehir Dost Dernek Federasyonu Başkanı Ayhan Arslan ise yaptığı konuşmada, Eskişehir’in İç Anadolu Bölgesi’nde önemli bir yere sahip olduğunu ve Eskişehir Gastronomi Derneği’nin kurulmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Arslan, “Gastronomi turizmi demek iş, aş ve sürdürülebilir ekonomi demektir. Bugün bu heyecanı ve coşkuyu burada görmek bizleri umutlandırdı” dedi.

ESGASTRODER’in hedefleri arasında, Eskişehir’in UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden şehirlerden biri olması, yerel gıda kültürünü korumak ve tanıtmak, Eskişehir’i yerli ve yabancı turistlerin gastronomi turizmi için tercih ettiği bir şehir haline getirmek yer alıyor. Dernek ayrıca, Eskişehir’in gastronomi haritasını oluşturarak dijital platformlarda tanıtım yapmayı ve sektördeki paydaşlar arasında işbirliğini artırmayı hedefliyor.