Eskişehir geç kalmadan Gemlik Limanı’na bağlanmalı

Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası düzenlenen müşterek toplantıyla üyelerinin taleplerini ve şehrin sorunlarını değerlendirdi. Eskişehir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETB Meclis Başkanı Hasan Öztürk, meslek ve komite başkanları, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli katıldı. Toplantıya iştirak ederek ETO, ESO ve ETB organ üyelerine hitap eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir’in üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve çalışkan insan kaynağıyla Türkiye’nin parlayan şehirlerinden biri olduğunu dile getirerek, Eskişehir’e değer katan tüm kesimlerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Toplantıda konuşulan sorunlar rapor olarak ilgili kurumlara iletilecek

Toplantı konuşan ETO Başkanı Metin Güler, şehir ekonomisine yön veren odalar olarak hem üyelerin önceliklerini hem de Eskişehir’in sorunlarını değerlendirmek istediklerini kaydetti. Toplantıda alınacak kararların TOBB başta olmak üzere, milletvekillerine ve şehrin kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine rapor olarak iletileceğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, hem şehrin hem de iş dünyasının sorunlarının ortak irade ile dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Müşterek toplantılar lobi gücüne katkı sağlayacak

Toplantıda konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, odaların bir araya gelerek sorunların tespit etmesinden ve tespit edilen konuların ilgili kurum ve kuruluşlara dile getirilecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. ESO, ETO ve ETB’nin belediyelerle, milletvekilleriyle, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sürekli bir araya geldiğini belirten Kesikbaş, gerçekleştirilen olan odalar müşterek toplantısının Eskişehir’in lobi gücünü artırma noktasında da katkı sağlayacağını kaydetti.

Şehrin sorunları birlik ve beraberlikle çözülebilir

Toplantıda konuşan ETB Meclis Başkanı Hasan Öztürk ise Eskişehir’in üretim gücünü ve rekabet kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşıdığını belirterek, bu başarıda kurumlar arası iş birliğinin payı olduğunu kaydetti. Odalar müşterek toplantısının şehrin sorunlarının ve taleplerinin tespit edilmesine katkı sağlayacağını belirten Öztürk, sorunların üstesinden birlik ve beraberlikle gelinebileceğini dile getirdi.

Eskişehir’in öncelikli sorunları masaya yatırıldı

Toplantıda ETO, ESO ve ETB başkanları Kuzey Çevre Yolu’nun mevcut durumu, şehir bağlantı yollarının açılması, yeni imar alanlarının oluşturulması, yeni ihtisas sanayi bölgelerinin hayata geçirilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Eskişehir’in mevcut çevreyolunun artık trafiği kaldırmadığına ve en kısa süre içinde Kuzey Çevre Yolu projesinin başlaması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca sanayi siteleri ve yeni yerleşim alanlarını kapsayan ara ve bağlantı yollarının yapılmasının önemine de vurgu yapıldı.

Havalimanı ve Gemlik demiryolu bağlantısı da gündeme getirildi

Odalar müşterek toplantısında Eskişehir’de yeni imar alanlarının açılmasının şehrin geleceği için önem taşıdığına, şehrin belli bir merkezde toplanmasının ve yeni imar alanlarının eksikliğinin, şehirdeki arsa maliyetleri ile konut fiyatlarını olumsuz etkilediğine ve konut arzını azalttığına dikkat çekildi. Toplantıda söz alan Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası’nın meclis üyeleri ve meslek komiteleri başkanları Eskişehir’in sorunlarının çözümü için lobi faaliyetlerinin artırılması, Hasan Polatkan Havalimanı’nın şehirlerarası uçuşlara açılması, Eskişehir ile Gemlik Limanı arasındaki tren yolu bağlantısının tamamlanması gerektiğine dikkat çektiler. Toplantıda Eskişehir Ticaret Odası’nın projesi olan Kampüsten Ticarete Girişimcilik Akademisi ve WEP’s imzacılığının geliştirilmesi, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin faaliyetleri hakkında sunum da yapıldı.