Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu'nda yeni başkan İlhan Köksal oldu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu’nun olağanüstü seçimli toplantısı tamamlandı. Kurul üyeleri, oy birliği ile İlhan Köksal’ı İcra Komitesi Başkanlığı görevine getirdi. Başkan yardımcılığı görevine ise yine oy birliğiyle Eray Gönenli seçildi. Kurulda daha önce görev yapan Yusuf Melih Turan ise görevini bıraktı. Onun yerine Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeliğine Recep Karakaya getirildi.

"Yeni dönemde birlikte çalışacağız"

İcra Komitesi Başkanlığına seçilen İlhan Köksal, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Köksal, yeni dönemde Eskişehir’in girişimcilik ekosistemini daha ileri taşıyacak projelere odaklanacaklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Kurul olarak önümüzdeki süreçte Eskişehir’in kalkınmasına katkı sağlayacak girişimcilik odaklı faaliyetlere hız vereceğiz. Genç girişimcilerimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, onları ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kılmak için yoğun çaba sarf edeceğiz" kullandı. "Eskişehir iş dünyasını daha fazla tanıtmak için çalışacağız" diyen Köksal, yeni dönemde iş birliklerini artıracaklarını ve gençlerin önünü açacak politikalar geliştireceklerini sözlerine ekledi.

Genç girişimcilere yeni vizyon

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, yerel girişimcilerin desteklenmesi, yeni iş fikirlerinin teşvik edilmesi ve gençlerin ekonomik hayata katılımının artırılması amacıyla faaliyet gösteriyor. Yeni dönemde İlhan Köksal liderliğinde kurulun, genç girişimcilere yönelik mentorluk, eğitim ve yatırım destekleri gibi birçok konuda yeni projeler hayata geçirmesi bekleniyor.