Eskişehir Hava Kampüs Projesi’nde resmi süreç başladı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kızılinler bölgesinde yine ERİAD yatırımı olarak ilerleyen aylarda yapımına başlanacak Termal Tesis Projesinin yanında şehrin havacılık ihtiyacı ve kültürüne yeni bir sayfa açacak hava kampus projesi ile ilgili başvuru sürecinde ÇED süreci aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ERİAD Hava Kampus projesinin ÇED sürecinin bilgilendirilmesi ve toplantı sürecinin belirlenerek organize edilmesi için 30.09.2025 tarihinden itibaren Eskişehir Valiliği tarafından yürütüleceğini duyurdu.

Süreçle ilgili bilgi veren ERİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna, “Uzun zamandır Eskişehir Hava Kampus yatırım projesi için RUMELİ Yatırım A.Ş. olarak mesai harcıyoruz. İlgili kurumlar ve bakanlıklar nezdinde ciddi yol kat ettik. Bugünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sürecin başladığını müjdeleyen resmi yazısı elimize ulaştı. Bu sürecin ardından tahsis süreci başlayacak ve şehre Termal Turizm Tesisi yatırımın yanında böylesi değerli bir projeyi de kazandırmak için gövdemizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.

“Havacılıkta şehrin köprüsünü biz kuracağız”

Eskişehir’de havacılık sektörü ile ilgili yıllardır çözüme ulaşamayan beklentiler olduğunun altını çizen Şentuna, “Bu proje şehrin dış bağlantılarla arasında önemli bir köprü olacak. Sadece başka bir yere ulaşmak değil İHA-SİHA üretimi ve testleri adına da stratejik ve gelecek vizyonu olan bir proje hayata geçireceğiz. Çözümü kamudan beklemek yerine şehrin sanayici ve iş insanları olarak kendimiz çözüm üretmiş olacak. 5 bin 700 kilogramın altındaki tüm uçakların kullanabileceği, şehrin imajı ve iş gücünü de yükseltecek olan bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ÇED sürecinin ardından umarım hızlı bir tahsis süreci ile yakın gelecekte şehrin hem yer altı zenginliği hem gökyüzündeki değerlerini şehir için katma değerine dönüştüreceğiz” açıklamasında bulundu.