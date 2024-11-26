Eskişehir havacılık sektörü Fransa’da temsil edildi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Platformu (EACP) genel kurulu Fransa’nın Aix-En-Provence şehrinde gerçekleştirildi. 40’tan fazla kümeyi temsil eden 100'e yakın katılımcı yer aldığı etkinlik hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, genel kurulda EACP'nin yürüttüğü Avrupa Birliği projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve bunların ardından devam eden yeni projeler için konsorsiyum çalışmalarına başlanması gibi önemli gelişmeler ele alındığını vurguladı.

Söz konusu projelerin ülkemiz ve Avrupa havacılık sektörüne büyük katkı sağladığını vurgulayan Kesikbaş, "Üyesi olduğumuz EACP de havacılık sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Bu projeler, sadece küme üyelerinin değil, tüm Avrupa'nın havacılık alanındaki rekabet gücünü artırmak için büyük önem taşıyor" dedi.

“Yeni strateji süreci sektöre yön verecek”

Toplantının diğer önemli gündem maddelerinden biri ise EACP KOBİ'lerini Avrupa genelindeki fonlama programlarıyla uyumlu hale getirme amacıyla yeni bir çalışma grubunun oluşturulması olduğundan bahseden Kesikbaş, bu gelişmenin KOBİ’lerin daha kolay fon alabilmesi ve gelişimlerini sürdürebilmesi açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Genel kurulda, Tedarik Zinciri Dirençliliği, İşgücü Geliştirme ve Sürdürülebilir Yenilik gibi kritik konularda EACP'nin pozisyonunu pekiştiren bir belge olan EACP Beyaz Bülteni taslağı üzerinde de çalışmalar yapıldığını aktaran Kesikbaş, bu tür belgelerin, Avrupa havacılık sektörü için güçlü bir yol haritası sunduğunu belirterek, "Sektörün geleceğini şekillendirecek bu tür belgeler hem mevcut gelişmeleri pekiştirecek hem de yeni fırsatlar doğuracaktır" dedi.

EACP için yeni bir strateji sürecinin başlatılması konusu da gündeme geldiğine değinen Kesikbaş, bu sürecin Avrupa havacılık sektörüne yönelik vizyon oluşturma ve yeni projeler için sağlam bir temel oluşturma açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.