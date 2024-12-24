Eskişehir heyeti THY'nı ziyaret etti

ESKİŞEHİR/ EKONOMİ

Eskişehir’in havacılıkta lider şehir olabilmesi için el birliğiyle kollar sıvandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ı İstanbul’da ziyaret etmeleri ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. Eskişehir’in geleceği için hayalleri olduğunu belirten ve bu kapsamda atılacak her adımın siyaset üstü olduğunu vurgulayan İl Başkanı Gürhan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birlikte olduğumuzda her yol açılır. İlerleyen günlerde bu birliktelik inşallah daha da güçlenecek. Eskişehir’in geleceği adına hep birlikte THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ı ve THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu’yu ziyaret ettik. Eskişehir için güç birliği oluşturduğumuz ziyarette, başkanımıza Eskişehir’in havacılık potansiyeli bakımından öneminden bahsettik. Daha sonra hep birlikte Eskişehir'in THY’nin gelecek vizyonuna nasıl doğrudan katkı sağlayabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduk.

Çalışma grubu oluşturulacak

Toplantı neticesinde THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Eskişehir'in kendileri için önemli olduğunu ve yatırım yapmak için değerlendireceklerini ifade etti. Türk Hava Yolları’nın Eskişehir yatırımlarını şekillendirmek ve projeleri detaylandırmak için ivedi şekilde çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca, şehrimizde THY’nin ihtiyacı olan pilotların yetişmesi adına THY ile ESTÜ iş birliğinde uçuş okulu kazandırılması için de çalışmalar başlıyor. Şehrimiz adına ne mutlu. Güzel Eskişehir’imiz havacılık alanında parmakla gösterilen bir il olacak.

Kilit Rol TEİ’nin

Şehrimizin güzide değeri TEI, yatırımlar hususunda kilit rol oynayacak. TEI, 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, diğer havacılık firmaları ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi gibi güçlü kurumlarla Türkiye’nin en kapsamlı uçak motor bakım altyapısına ve ekosistemine şehrimizden erişim sağlanacak.

TEI’nin sahip olduğu turbofan motor test, üretim ve tamir kabiliyetleri ve modern altyapısı Türk Hava Yolları’nın yatırım maliyetlerini düşürecek ve operasyonlarını kolaylaştıracak. TEI’nin test altyapısının yanında, uçak motorları için mevcut imalat, montaj, bakım, tamir kabiliyetleri ve sahip olduğu sivil havacılık sertifikaları ile THY'nin diğer ihtiyaçları da rahatlıkla karşılanabilecek.

Hasan Polatkan Havalimanı için yeni bir dönem

Ziyarette, Eskişehir’e Türk Hava Yolları seferlerinin de ileride artırılması gerektiğini İLETTİK.. Halihazırda THY, Eskişehir-Brüksel arasında charter uçuşları gerçekleştiriyor. Bunun yanında diğer firmaların da aynı güzergahta seferler düzenlediği ve artan talep nedeniyle uçuş seferlerinin arttırıldığı ifade edildi. Bununla birlikte THY'nin hali hazırda yayınladığı Frig vadisine yönelik reklam kampanyalarında da Eskişehir tanıtılıyor. Bu kampanyalar ve yeni uçuş güzergâhları hem turizm hem de ticaret açısından şehre büyük bir ivme kazandıracağı düşünülüyor. Şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak bu gelişmeler, Eskişehir halkımız için tarihi bir dönüm noktası olacaktır.”