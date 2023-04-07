Eskişehir ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,7 arttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir ihracatının ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış gösterdiğinin altını çizen Kesikbaş, en yoğun ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ABD, Fransa ve Almanya olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye ihracatının yüzde 4,4 oranında artarak 23,6 milyar dolara çıktığını ve bunun tüm zamanların ihracat rekoru olduğunu belirten Kesikbaş, “Ülke olarak çok üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Böylesine bir süreçten geçerken ihracat ve yatırımları destekleyecek mekanizmalara ihtiyacımız çok fazla. Özellikle Eximbank, KOSGEB ve bankaların finansman kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek bu tür alanlara aktarmalarını bekliyoruz” dedi.

Cari açık sarmalından kurtulmanın yolu yenilenebilir enerji

Ülke ihracatının yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında artışla 61,6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 11,4 oranında artışla 96,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Kesikbaş, “İlk üç ayda cari açık 34,9 milyar dolara ulaştı. Enerji ithalatının bunda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına mutlaka yatırım yapılmalı. İmalat sektöründe başta güneş enerji sistemleri olmak üzere bu tür yatırımlar çok daha fazla teşvik etmeli. Bu yapılanma hem ülkemizi cari açık sarmalından kurtaracak hem de yaratacağı temiz üretim altyapısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatında birkaç adım öne çıkaracaktır” diye konuştu.