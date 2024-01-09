Eskişehir, ihracatta 5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret Bakanlığı tarafından yeni hazırlanarak kamuoyuna açıklanan ihracat istatistikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yıllardır dile getirdiğimiz bir uygulamayı Ticaret Bakanlığımız 2024 yılı itibarıyla hayata geçirdi” dedi.

Firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve açıklanan ihracat istatistiklerini değerlendiren Küpeli, “Mevcut verilerde Eskişehir’in ihracatı 1 milyar doların üzerinde bir rakam olarak açıklanıyordu. Oysa Bakanlığımız tarafından açıklanan verilerden de görüldüğü üzere bizim sanayi kuruluşlarımızdan elde ettiğimiz rakamları doğrulayan bir sonuç ortaya çıktı. Eskişehir’in yüzde 90’lık kısmı sanayi kuruluşlarının üretiminden kaynaklanan ihracat verilerine göre, 2022 yılında toplam 4 milyar 245 milyon dolar olan ihracatı, 2023 yılında yüzde 0,88 artışla 4 milyar 277 milyon dolara ulaştı. Böylece şehrimizin Türkiye’de en çok ihracat yapan iller arasında 12’nci sırada yer aldığını net bir şekilde görmüş olduk” diye konuştu.

İhracatçı firma sayısı 450’ye yaklaştı

Kamuoyuna açıklanan verilerin önemine dikkat çeken Nadir Küpeli, “Açıklanan istatistiklerde firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat verileri paylaşılıyordu. Şimdi en önemli veri olan, firmaların esas üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ‘Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri’ oluşturulmuş ve Ticaret Bakanlığımız tarafından her ay Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni kapsamında kamuoyu ile paylaşılacak. Bu çerçevede elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içermektedir. Böylece, bu istatistiklerin il bazlı/ bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bugün Eskişehir’de 450’ye yaklaşan düzenli ihracat yapan sanayi kuruluşumuz ve yeni devreye girecek tesisler sayesinde, 5 milyar dolarlık ihracat hedefimize kısa sürede ulaşacağız” dedi.

Eskişehir’in savunma ve havacılık sektörü ihracatında 81 il içinde 3’üncü sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Nadir Küpeli, TİM verilerine göre 2023 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sektör ihracatının artış trendini sürdürerek 5 milyar 545 milyon dolara ulaştığını aktardı. Yüksek teknoloji gerektiren bu sektörde en çok ihracat yapan illerin başında 2 milyar 751 milyon dolar ile İstanbul’un geldiğini kaydeden Küpeli, “1 milyar 783 milyon dolar ile Ankara ikinci sırada, 436 milyon dolar ile Eskişehir üçüncü sırada yer almaktadır. Bu 3 ilimiz Türkiye’nin savunma sanayi ve havacılık sektöründeki ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirmektedir. Eskişehir’in 2022 yılında 350 milyon dolar olan savunma ve havacılık sektör ihracatı yüzde 25 artışla 2023 yılında 436 milyon dolara ulaşmıştır. Yeni yapılan yatırımların yanı sıra sektörün büyüme potansiyeli ve alınan yeni siparişlerle birlikte Eskişehir’in kısa sürede bu sektörde 1 milyar dolarlık ihracat sınırını geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.