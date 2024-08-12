Eskişehir ihracatta hız kesmiyor

ESKİŞEHİR

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların bir önceki aya göre yüzde 26,4 artış sağlayarak Temmuz ayında 366 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında artışla 2,56 milyar dolar ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 2,38 milyar dolar seviyelerindeydi. Yakalamış olduğumuz ivme devam ediyor. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” açıklamasında bulundu.

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kesikbaş, "Ülkemizin Orta Vadeli Plan’da hedeflediği yılsonunda 267 milyar dolar ihracata emin adımlarla ilerlenmesi bizleri mutlu ediyor. Resmi rakamlara göre yılsonunda Eskişehir ihracatının 4,6 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Başarıda sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın çok ciddi katkısı var. Nitekim ihracatımızın çok önemli bir bölümü sanayi ürünlerinden oluşmakta. Üretim sektörünün büyümedeki en etkili kaldıraç olması ülkemiz adına önemli bir avantaj yaratmakta" dedi

“Kilogram ihracat değerini artırmamız gerekiyor”

Açıklanan ihracat rakamlarını analiz eden Kesikbaş, “Ülkemizde 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 4,1 oranında artarak 148,8 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 8,4 oranında azalarak 198,6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 14,5 puan yükselerek yüzde 75,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,7’ye yükseliyor. Bu oranın yükselmesinin ekonomimize ciddi yansımaları söz konusu. Sağlıklı döviz rezervleri, ithalattaki azalışta birlikte yerli üretim yapan sanayilerin hem iç pazar hem de dış pazar için daha çok üretmesi ve bunun beraberinde istihdam getirmesi önemli katkılar arasında” diye konuştu.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir noktanın ise kilogram ihracat değeri olduğunu aktaran Celalettin Kesikbaş, “Bu rakamın ülkemiz için 1,42 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. AB ve OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda son derece düşük bir seviye. Her ne kadar Eskişehir’de ihracatımızın yüzde 15’ten fazlası orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşsa da özellikle kendi marka ve patentlerimize dayalı ihracatımızı artırarak birim değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ihracatçı için girdi maliyetleriyle döviz kurunun dengelenmesi önemli bir husus. Yıllık bazda üretim maliyetlerimiz en az iki katına çıktı. Girdi maliyetleri ve kur arasındaki bu dengesizlik sanayiciyi ve ihracatçıyı ciddi şekilde yormakta” açıklamasında bulundu.