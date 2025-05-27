Eskişehir ilk 500 sıralamasında yükseldi

Ali Baş/Eskişehir

Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024 sıralamasında Eskişehir merkezli Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. listenin 25. Sırasında yer aldı. Eti geçen yıla göre 9 basamak birden yükseldi. Tusaş Motor Sanayii A.Ş. 125. Renta Elektrikli Ev Aletleri’nin166. Alp Havacılık’ın 423. Ve Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 484. Sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisine güç katıyorlar

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 sıralamasında yer alan Eskişehir merkezli firmalara ve Eskişehir’de üretim yapan şirketlere, şehir ekonomisine kattıkları güç için teşekkür etti. Güler açıklamasında, Eskişehir sanayisinin 5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirterek, Eskişehirli sanayicilerin zor şartlar altında da olsa çalışarak ve üreterek Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiğini kaydetti.

Eskişehir markalarının Türkiye’deki en büyük şirketler arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu belirten Güler, Eskişehir firmalarının güçlenmesinin ve sayısının artmasının ülke ekonomisine istihdam ve katma değer artışı olarak yansıdığının altını çizdi.

Sanayicilerimiz çok büyük mücadele veriyor

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2024 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine giren Eskişehirli firmaları tebrik etti. Kesikbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ekonomisinin üretim gücünü temsil eden İSO 500 listesinde, şehrimizde üretim yapan ve ülkemize katma değer sağlayan Eskişehir Sanayi Odası üyesi firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarı, sanayimizin istikrarlı ve güçlü yapısının, nitelikli iş gücünün ve dünya ile entegre üretim kabiliyetinin açık bir göstergesidir. Finansman giderlerinin artması, reel üretimden satışların üç yıldır düşüş göstermesi ve kârlılık oranlarının tarihsel ortalamaların altına inmesi, sanayicilerimizin ne denli büyük mücadeleler verdiğini göstermektedir. Tüm bu zorluklara rağmen firmalarımızın İSO 500 listesinde yer almayı başarması, takdire şayandır. Tüm üyelerimizi gönülden kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.

Üretimleri Eskişehir’de merkezleri İstanbul’da

Güler ve Kesikbaş merkezi şehir dışında olan ve Eskişehir’de üretim yapan şirketlerden Arçelik, Ford Otosan, ETİ Maden İşletmeleri, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş, Şişecam, Yorglass, Pınar Süt Mamulleri, Coşkunöz., Çimsa, İzocam, Hastavuk, Modern Oluklu Mukavva’nın da Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024 sıralamasında yer aldığını belirterek Eskişehir ekonomisine kattıkları değer için bu firmalara da teşekkür etti.