Eskişehir iş dünyası deprem bölgesiyle dayanışmayı büyüttü

Abdullah SÖNMEZ



Ülkeyi yasa boğan, ekonomik ve sosyal yaşamı derinden etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. EKONOMİ Gazetesi üst yönetimi, depremin bölge sanayisinde yarattığı hasarı yerinde tespit etmek, diğer kentlerde yarattığı etkileri anlamak için hem bölgedeki hem de diğer kentlerdeki iş dünyasının temsilcileri ve yerel yöneticileri ile bir araya geliyor.

Bu kapsamda EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Eskişehir Bölge Temsilcisi Hatice Aydoğan Özsökmen ile birlikte, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir’in duayen sanayicilerinden Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir’i ziyaret etti.

Ziyarette kentin iş dünyası temsilcileri, deprem felaketinin etkilerini tüm Türkiye gibi kendilerinin de yaşadığını, bu etkileri birlikte azaltacaklarını belirtti. Depremin kent ekonomisini nasıl etkileyeceğini anlatan temsilciler, bunu en aza indirmek için atacakları adımları da anlattı.



Kesikbaş: Bazı sektörlerde daralmalar yaşanacak



Deprem bölgesine ilk andan itibaren temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere birçok destekte bulunduklarını söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, büyük çoğunluğu oda üyelerinden olmak üzere yaklaşık 10 milyon lira nakit yardımı yapıldığının altını çizdi. Depremin etkilerinin sektörlere göre farklılık göstereceğini vurgulayan Kesikbaş,

“İnşaat ve türevleri olan sektörler yatırıma yönelip kapasite artışına gideceklerdir. Makine ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde ise daralma olacağına inanıyorum. Yurtiçi pazarda göze çarpan bir diğer sıkıntı ise nakit akışı sorunu diyebilirim. Finansmana erişim zorlaştı. Herkes maliyetini minimize etmeye çalışıyor” diye konuştu.

Küpeli: Katma değer yaratan yatırımcıya öncelik veriyoruz

ESOB Başkanı Nadir Küpeli, yaşanan depremin ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getireceğini ancak birlik ve beraberlik duygusuyla bu sürecin de üstesinden gelineceğini söyledi. ESOB’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Küpeli, yeni genişleme alanlarının yatırıma açılmasıyla 2030 yılına kadar 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Küpeli, yatırımcılardan ciddi talep aldıklarını ve nitelikli yatırımcıya öncelik verdiklerinin altını çizerek, “Görevde olduğumuz 6 yılda bölgemizde bulunan sanayi tesisi sayısı 530’dan 842’ye, çalışan sayısı ise 40 binden 47 bine ulaştı. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen yoğun taleplerde katma değer yaratan, yükte hafif pahada ağır üretim yapan yatırımcılara öncelik sağlıyoruz” dedi.

Güler: “Göç eden depremzedeleri misafir olarak görüyoruz”

Depremin ilk anından itibaren her türlü yardımı gönderdiklerini söyleyen ETO Başkanı Metin Güler, kentteki tüm mobilyacıları koordine ederek ihtiyaç duyulan ev eşyalarını temin ettiklerini söyledi. Şehre gelen afetzedeleri misafir olarak gördüklerini belirten Güler,

“Depremzedeleri işe almak bölgenin en büyük problemlerinden biri olarak göze çarpıyor. Çok nitelikli olmalarına rağmen oradan gelenler istihdama katılırsa bölgede koordinasyonu sağlayamayız. Adıyaman’da gördüğüm kadarıyla ayakta kalan binaların yüzde 80’i yıkılmak zorunda. Konteyner maliyetleri iki katına çıktı. Bu yüzden hızlı bir şekilde kalıcı konut yapılması lazım” şeklinde konuştu.

Zeydan: Stratejik ürün buğdayda kaliteyi artırmalıyız

Türkiye’nin kendine yetecek buğdayı üretmesine rağmen enerjisi ve proteini yüksek kaliteli buğday üretiminde sıkıntı yaşandığını ifade eden ETB Başkanı Ömer Zeydan şunları söyledi: “Ekmeklik un üretebilmek için kaliteli buğdaya ihtiyacımız var. Ürettiğimiz buğdayın yarısı vasıfsız dediğimiz düşük proteinli yemlik ve bisküvilik buğday. Bu yüzden proteini yüksek olan ekmek buğdayını ithal etmek zorunda kalıyoruz. Çiftçimizi kaliteli buğday üretimine teşvik etmek için destekleme sistemi değişmeli ve destekler üretim takvimi içinde verilmeli.”



Her gün 50 bin ekmek gönderiyoruz

Eskişehir'in duayen sanayicilerinden ve önceki dönem sanayi odası başkanı olan Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir ise Demirali Ekmek adıyla devreye aldığı yeni ekmek üretim tesisi hakkında bilgi verdi. Özaydemir, afet bölgesindeki vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için bugüne kadar her gün 50 bin adet ekmek gönderdiklerini ve bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Büyükerşen:Göçler, kentleri derinden etkiliyor

Başkanlığında 25’inci yılına yaklaştığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, göreve geldikten birkaç ay sonra 1999 Marmara depremiyle karşılaştığını aktararak gerekli önlemlerin alınması adına ilk iş olarak C20 yerine C25 dayanım sınıfı beton kullanımını başlattıklarının altını çizdi.

Deprem bölgesinden Eskişehir’e 20 binden fazla depremzedenin göç ettiğine dikkat çeken Büyükerşen, afetler sonrası yaşanan göçlerin kentlerin yapısında çözüme zaman alan sorunlara neden olduğunu söyledi. Büyükerşen gazetemiz yöneticilerine “Zamanı Durduran Saat” adlı kitabını hediye etti.