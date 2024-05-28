Eskişehir Kahve Festivali, ünlü sanatçıların performansıyla son buldu

ESKİŞEHİR

Eskişehir'den ve şehir dışından birçok markanın yer aldığı Eskişehir Kahve Festivali'nde 3 gün boyunca binlerce kişinin akınına uğradı. Eskişehir Kahve Festivali boyunca birbirinden değerli sanatçılar konserler ile konuklara unutulmaz anlar yaşatırken kahve, yiyecek ve çeşitli sektörden markaların açtığı stantlar da büyük ilgi gördü.

24-26 Mayıs tarihleri arasında, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ziyaretçiler, kahveye ve müziğe doydu. 3 gün süren festivalde ücretsiz kahve tadımları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise ünlü sanatçılar verdikleri konserler ile dinleyenlere müzik ziyafeti çekti.

24 Mayıs Cuma akşamı Türkçe rap müziğin yükselen yıldızlarından BLOK3’ün sahneye çıktığı festivalde, 25 Mayıs Cumartesi akşamında ise; Çağan Şengül, Pera ve Pinhani sevenleriyle buluştu. 26 Mayıs Pazar kapanış günü ise tam bir 90'lar resitaline sahne oldu. Ayna, Zeynep Dizdar, Faruk K., Yonca Evcimik, Çelik ve Hakan Peker gibi 90'lar popunun unutulmaz isimleri Eskişehir Kahve Festivali'ne akın eden binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Festival Hakan Peker konseri ile sona erdi.

3 gün devam eden organizasyon; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESGİAD Başkanı Ulaş Entok, Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca ve birçok değerli ismi de ağırladı.