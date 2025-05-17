Eskişehir Kitap Fuarı ETO Fuar Merkezi'nde başladı

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde, Eskişehir Kitap Fuarı törenle başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarın açılış törenine Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve çok sayıda konuk katıldı.

Eskişehir'e değer katıyor

Fuarın açılışında konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın şehrin ekonomisine değer katmak amacıyla faaliyete sunduğu Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı fuarlar, kongreler, iş ve kültür etkinlikleriyle şehir ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarların şehrin hem tanınırlığına hem de ekonomisine değer kattığını belirten Güler, Eskişehir Kitap Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Milletvekilleri de açılışa katıldı

Fuarın açılış töreninde konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, bir yazar olarak bir yazının ve eserin ortaya çıkmasındaki zorlukları yakından bildiğini belirterek, Eskişehir Kitap Fuarı’nın yazarları okuyucularla buluşturmasının önemine dikkat çekti. Kitap okumanın faydalarından bahseden Gürcan, kitapların okurlara vizyon kattığını dile getirdi. Gürcan ayrıca fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Fuarın açılış töreninde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise ETO Başkanı Metin Güler’e Eskişehir’e yakışan bir fuar alanı kazandırması dolayısıyla teşekkür etti. Eskişehir’in kültür ve sanat şehri olduğunun altını çizen Arslan, fuarda Eskişehir’in yanı sıra çevre illerdeki kitapseverlerin yazarlarla buluşacağını dile getirdi.

Fuar dönemlerinde otellerin doluluk oranı artıyor

Fuarın açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, Eskişehirlilerin hem Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nden hem de bu merkezde düzenlenen fuarlardan çok memnun olduğunu belirterek, dördüncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı’nın da şehre katkı sağlayacağının altını çizdi. Eskişehir Kitap Fuarı’nın açılış töreninde konuşan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, fuarların şehir ve ülke ekonomisine katkı sağladığını, Eskişehir Kitap Fuarı’nın da Eskişehir’in ticaretine değer kattığını belirterek, fuar vesilesiyle şehirdeki otellerdeki doluluk oranlarının yükseldiğini ifade etti. Ersözlü fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, sözlerine son verdi. Açılış töreninde konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise, kitap fuarlarının her yaştan insanın genel kültürünün gelişmesine katkı sağladığını belirterek, yayıncılar birliği olarak kitap fuarlarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.Açılış konuşmalarının ardından protokol ve iş dünyası fuarda açılan stantları ziyaret etti. 200’den fazla yayın evi ve kuruluşun katıldığı, 400’den fazla yazarın konuk olacağı fuar 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.