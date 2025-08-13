Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kurtuluş Mahallesi’nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nin temeli atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende söz alarak esnafı mağdur etmemek için şehrin bir araya geldiğini ifade eden Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, “Öncelikle bu projede emeği geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’e, AK Parti İl Başkanımız Gürhan Albayrak’a, tüm milletvekillerimize ve bakanımıza şahsım ve esnafım adına çok teşekkür ediyorum. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, pazarcı esnafını mağdur etmemek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz vermişti. ‘Siyasi ayrım yapmadan şehir bizim’ dediler ve bu projeye birlikte imza attılar. Şahsım ve esnafım adına hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, “Pazarcı esnafımızın daha güzel hizmet verebilmesini sağlayacak bu proje, Eskişehir için çok değerli. Hem hükümetimiz hem de yerel yönetimlerimizin birlikteliğiyle ortaya çıkan bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Pazarcılar adına son derece mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve kıymetli il başkanımızın siyaset gözetmeksizin esnafımız için verdikleri mücadele ve böylesine nezih bir ortamda bir pazar yeri yaparak pazarcı esnafının eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamaları, bizim için çok değerlidir” dedi.

Açılışta açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Biz hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız ve hazır olmaya devam ediyoruz. Yeter ki bu iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Bugün bu pazar yerinin temelini atıyoruz. Yarın da Eskişehir'imizin güvenli yarınlarının temellerini atalım istiyoruz. Daha güvenli, daha modern, daha huzurlu bir Eskişehir için çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Kapalı pazar yerimiz şehrimize, pazarcılarımıza, halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.

Projenin şehre büyük değer katacağını ifade eden CHP İl Başkanı Talat Yalaz, “Bu projenin mimarı; vizyonu ve misyonuyla göreve geldiği andan itibaren çalışkanlığıyla şehrimize değer katan, gece gündüz şehrimizi ileri götürmek adına çaba harcayan Ayşe Ünlüce Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Ünlüce’nin hep kullandığı bir söz vardır; ‘Belediyecilik halkın hayatına dokunma sanatıdır.’ İşte bu proje, bu ifadenin en somut örneklerinden biridir. Yine biliyoruz ki Ayşe Ünlüce Başkan bir söz verdiyse o söz mutlaka tutulur” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, “Bugün burada temel atmak için toplandığımız kapalı pazar yeri inşaatı tam bir ortak aklın ve ortaklaşa bir araya gelmenin muazzam bir eseridir. Bu ve bunun gibi projelerin şehrimize kazandırılmasında ortak aklın, bir araya gelmenin ve birlikte karar verebilmenin artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm konusunda da el ele verelim"

Son olarak söz alan ve Eskişehir için birlikle çalışma vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Sevgili hemşehrilerim, bugün gerçekten ortak aklın, birlikte hareket etmenin, kibre yenilmemenin ve ‘Eskişehir’imiz için neler yapabiliriz’ demenin bir sonucu ile buradayız. Proje hazırlanırken tam bir ortak akıl örneği sergilendi. Pazarcılar Odası Başkanımız ve yönetim kurulu ile oturup plan üzerinde çalıştık. Kaç tezgâh olmalı, balıkçıya ne kadar yer ayrılmalı, şarküteriye ne kadar yer ayrılmalı, otoparkın yüksekliği, mescit, soğuk hava depoları, engelli otoparkı gibi tüm detaylar birlikte belirlendi. Ancak o dönemde alan tekrar kentsel dönüşüm için bakanlığa geçti. Uzun süren görüşmeler sonuçsuz kaldı. Görüşmelerimiz sonrası süreç hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konuyu anlayışla karşılayıp çözdü. İl müdürümüz, AK Parti İl Başkanımız ve diğer yetkililerin desteğiyle sorun aşıldı. Bugün burada, bu birlikteliğin ve ortak aklın sonucu olarak temel atıyoruz. Diliyorum ki kentsel dönüşüm gibi şehrin en önemli konularında da aynı şekilde el ele verelim. Siyaseten eleştirmek yerine merkezi idare, yerel yönetimler, yatırımcılar ve oda başkanlarıyla birlikte hareket edelim. Biz güç birliği yaptıktan, el ele verdikten sonra önümüzde kimse duramaz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak “Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri”nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Modern ve sağlıklı bir pazar ortamı sunmayı hedefleyen proje, Kurtuluş Mahallesi’nde işlevini yitirdiği için yıkılan eski pazar yerinin bulunduğu alanda inşa edilecek. Halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan yeni pazar yeri, hem esnafa hem de vatandaşlara çağdaş bir alışveriş alanı sunacak. Projenin yapım sürecine ilişkin tüm hazırlıklar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. 24 ayda tamamlanması planlanan projede, 15 bin 881 metrekarelik inşaat alanı yer alacak.