Eskişehir Mobilyası Dünya ile Buluşuyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Mobilya Kümesi Üyeleri, Türk mobilya sektörünün uluslararası vitrini olan IIFF – Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda bir kez daha yer alarak, Eskişehir mobilyasının gücünü dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

21-26 Ocak 2025 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ve 200 binin üzerinde yerli, yabancı profesyonele ev sahipliği yapacak fuar, Türk mobilyasının 12 milyar dolarlık üretim gücü ve 200 ülkeye yayılan ihracat potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Eskişehir’den Güçlü Katılım

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Mobilya Kümesi Başkanı Hakan Korkmaz, Eskişehir’den fuara katılan firmaların hem ürünlerini tanıtacağını hem de Türk mobilyasının global gücüne katkı sunacağını belirtti. Korkmaz yaptığı açıklamada, “Eskişehir’in güçlü markaları arasında yer alan Korkmaz Mobilya Besa Home markasıyla, Oğuz Mobilya Venetti markasıyla, Otto MobilyaPrety Baby markasıyla ve Zell Mobilya Zell markasıyla fuarda yer alarak toplamda 20 milyon dolarlık bir iş hacmi hedefliyor.” dedi.

Eskişehir mobilyasının, tasarım ve kalite açısından dünya standartlarında olduğunu ifade eden Korkmaz, “Eskişehir Mobilya Kümesi olarak, yalnızca Eskişehir’i değil, Türk mobilya sektörünü de uluslararası arenada temsil ediyoruz. Tasarımlarımız ve inovasyon gücümüzle, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sunuyoruz. IIFF 2025, bu çalışmaların meyvelerini toplamak ve yeni ufuklara yelken açmak için eşsiz bir fırsat olacak.” diye konuştu.

Eskişehir’den katılım gösteren firmaların stand bilgileri ise şu şekilde:

Otto Mobilya: Salon 12, Stant 1221

Korkmaz Mobilya: Salon 10, Stant 1014

Oğuz Mobilya: Salon 10, Stant 1013

Zell Mobilya: Salon 10, Stant 1012