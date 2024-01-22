Eskişehir mobilyası İstanbul’da sergilenecek

ESKİŞEHİR

200 bin mobilya profesyonelinin fuara katılım göstereceğini belirten ESO Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Mobilya Kümesi Başkanı Hakan Korkmaz, “Odamız ve küme üyesi Korkmaz Mobilya, Oğuz Mobilya, Zell Mobilya, Otto Mobilya, Kösem Mobilya ve Ceramical Mobilya fuarda yer alacak. 6 firmamız ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, Eskişehir mobilyasını da dünyaya tanıtacak. Hedefimiz 20 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmak.” dedi.

Hedef yeni pazarlar

Dünya mobilya pazarında 7’nci sırada yer alan ve ilk 5’i zorlayan Türk mobilya sektörüne Eskişehir’in önemli katkı sunmak için var gücüyle çalıştığına değinen Korkmaz, sektörün Türkiye imalat sanayiinin yüzde 10’unu oluşturduğuna dikkat çekti. Üretimde yüzde 80 yerli bir sektör olduklarının altını çizen Korkmaz, “Fuarın da getireceği ivme ile ihracatta çıtayı yükseltmek ve yeni iş birlikleri kurmak istiyoruz. Tasarımdan malzemeye kadar Eskişehir mobilyası dünya ölçeğinde rakipleri ile yarışacak düzeyde. Bunun sürdürülebilir ve yeni ekonomi kurallarına göre ekosisteminin oluşturulması için hem ESO hem de küme olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Avrupa ve Orta Doğu olan ihracat rotamızı da çeşitlendirme çabası içindeyiz. Mevcut pazarların yanında ABD, Çin, Hindistan gibi ülkelerde radarımızda” diye konuştu.

Eskişehir’den fuara katılacak firmalar hakkında da bilgi veren Hakan Korkmaz; “Otto Mobilya Salon 11A Stant 11A-11’de, Korkmaz Mobilya Salon 10 Stant 1014’te, Venetti Salon 10 Stant 1013’de, Zell Mobilya Salon 10 Stant 1012’de, Kösem Mobilya Salon 11 Stant 1132’de, Ceramical Metal Mobilya Salon 9 Stant 904’de ürünlerini görücüye çıkaracak” dedi.