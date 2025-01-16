Eskişehir Model Fabrika eğitimleri sürüyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir Model Fabrika, Bursa, Eskişehir, Uşak, Sakarya Afyon, Bilecik ve Kütahya’nın KOSGEB uzmanlarına yönelik “Uygulamalı Yalın Eğitim” programını başarıyla tamamladı. Eğitim süresince, yalın kültürün işletmelerde nasıl geliştirilebileceği, standartların oluşturulması ve stabilizasyonun sağlanması gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, verimlilik araçlarını uygulamalı atölye çalışmalarıyla deneyimleme fırsatı buldu. Eğitim kapsamında, Öğren Dönüş programını tamamlayan Anot Endüstri ve Ticaret A.Ş. ile Radim Radyatör Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. firmalarına koçluk ziyaretlerinde bulunuldu. Ziyarette eğitimlerin firmalarda nasıl uygulandığı hakkında KOSGEB Uzmanları ile birlikte değerlendirmelerde bulunuldu.