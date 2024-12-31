Eskişehir OSB 2030 hedeflerine koşuyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir OSB, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunarken, 2030 ve 2050 yıllarına yönelik yeni sanayi yatırım hedefleriyle öne çıkıyor. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bölgenin 2030 yılında toplam alanını 50 milyon metrekareye çıkararak Türkiye'nin tek yönetim altındaki en büyük ve en etkin organize sanayi bölgelerinden biri olmayı planladıklarını belirtti. Küpeli, "Eskişehir OSB olarak özellikle yüksek teknolojide ana ve yan sanayimizi ileriye taşıyacak güçlü bir büyüme hedefiyle yol alıyoruz. Bölge olarak, Eskişehir sanayisinin yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyoruz ve yatırımcılar için sürekli olarak yeni fırsatlar ve yatırım imkanları yaratıyoruz" dedi.

Başkan Küpeli, bölgenin yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik modern altyapı, yüksek teknolojiye dayalı üretim tesisleri ve verimli sanayi alanlarıyla her geçen gün büyümeye devam ettiğini aktararak şunları söyledi: "İlk gelişim bölgemiz olan İmişehir mevkiinde 4,8 milyon metrekarelik alanın yüzde 99'u tahsis edilmiş durumda. Kalkanlı ve Hasanbey gibi gelişim alanlarımızda ise kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Eskişehir OSB olarak, toplamda halen 902 sanayi tesisine ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan 664 tanesi fiilen üretimde, 215 tanesi inşaat halinde, diğer 23 tanesi ise proje aşamasındadır. 2025 yılında ekonomide olumlu gelişmelere bağlı olarak OSB’de yeni arsa tahsislerine başlamayı planlıyoruz. 2026 yılı sonunda Eskişehir OSB’deki toplam tesis sayısının 1000’i 2030 yılında ise 1.200’ü geçeceğini düşünüyoruz. Bölgemize yoğun bir talep var. Özellikle İstanbul ve çevre illerden çok sayıda yatırımcı, yeni yatırım noktası olarak Eskişehir OSB’yi tercih ediyor. Buradaki gelişmiş ana ve yan sanayi ilişkisi yatırım noktasında firmalara çok cazip geliyor. Hem ana sanayi firmaları hem de yan sanayi firmalarımız çok etkin ve verimli bir şekilde daha uygun maliyetlerle Eskişehir OSB’de üretim yapma imkânı buluyorlar. Üretimdeki tesislerimizde şu anda 49 bin 500 kişi istihdam ediliyor, üretime başlayacak yeni sanayi tesisleriyle birlikte 2025 yılı sonunda bu sayının 55 bine çıkmasını bekliyoruz. Son 7 yıllık dönemde ise Eskişehir OSB’den 324 yatırımcıya 560 futbol sahası büyüklüğündeki, 4 milyon metrekarelik bir alanı yatırımlar için tahsis ettik. Önümüzdeki 2 yıl içinde ise Eskişehir OSB’de üretime geçecek yeni sanayi tesisi sayısı 250’nin üzerinde. Eskişehir OSB’de özellikle savunma ve havacılık sanayi, beyaz eşya sanayi, raylı sistemler sanayi ile makine ve metal eşya sanayiinde üretim yapan yüzlerce firmanın varlığı, kalifiye ve nitelikli işgücünün çok olması yeni yatırımlar bakımından bölgemizi öne çıkarmaktadır.”

Yatırımcılara fiziksel altyapı sağlamanın ötesinde, nitelikli iş gücü temini için de önemli adımlar attıklarını ileten Küpeli, "Mesleki eğitim merkezi MEGEM ile iş gücü piyasasına katılan gençleri ve 35 yaşa kadar mesleği olmayan kişileri ücretsiz olarak 3 ayda eğitiyor ve sanayimizde istihdam ediyoruz. Bugüne kadar 2.250’nin üzerinde kişiyi eğitip sanayimizde işe yerleştirdik. MEGEM’de mezun olanların yüzde 98’i sanayide istihdam ediliyor. Sanayimizdeki çalışanları yine kendi kurduğumuz akredite kurum olan ESBEM’de sınavdan geçirip mesleklerini belgelendiriyoruz. Bu, yatırımcılarımız için büyük bir avantaj sağlıyor. Keza Eskişehir OSB olarak kurduğumuz “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz” vasıtasıyla da yılda 5 ana meslek dalında 400’e yakın nitelikli eğitim almış genci sanayimize yeni işgücü olarak kazandırıyoruz” dedi.

2030 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Eskişehir OSB'nin ihracat kapasitesine de dikkat çeken Başkan Küpeli, “Eskişehir’in toplam ihracatı 2023 yılında 4,3 milyar dolar olurken, bölgedeki firmalarımızın ihracat hacmi 2,2 milyar dolara ulaşarak, Eskişehir'in toplam ihracatının yüzde 51'ini oluşturdu. Özellikle savunma ve havacılık sektöründe güçlü bir ihracat performansı sergileyen bölgemiz, 2030 yılında ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını yüzde 20’ye ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Küpeli bölge olarak yatırımlarını sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji odaklı büyüme stratejileriyle şekillendirirken, yatırımcılara rekabetçi bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Organize sanayi bölgeleri, ülkemizin sanayi kalkınmasında kritik bir rol oynuyor. Eskişehir OSB olarak, yatırımlarımızı artırarak, Türkiye’nin sanayi üretimini ve ihracatını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Küpeli son olarak ise, “Eskişehir OSB, Türkiye'nin sanayi altyapısına büyük katkılar sağlarken, yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve sağladığı yüksek verimlilik ile sanayi üretiminde lider konumda olmayı sürdürecektir. 2030 hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz ve Türkiye’nin sanayi geleceğini şekillendirecek en önemli merkezlerden biri olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.