Eskişehir OSB, 2030 hedeflerine odaklandı

ESKİŞEHİR

Bölgenin büyüme hedefleri ve Türkiye sanayisine katkıları hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayimizi daha da ileri taşıyacak güçlü bir büyüme hedefiyle yol alıyoruz. Bugün, 34 milyon metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Bölge olarak, Eskişehir sanayisinin yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyoruz. 2030 yılına kadar hedefimiz, toplam alanımızı 50 milyon metrekareye çıkararak, ülkemizin en geniş ve etkin organize sanayi bölgelerinden biri olma konumumuzu pekiştirmek" dedi.

Eskişehir OSB yatırımcıların gözdesi

Küpeli, bölgenin hızla artan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin üretim merkezi haline geldiğini vurgulayarak, “İmişehir mevkiinde 4,8 milyon metrekarelik alanın yüzde 99'u tahsis edilerek doluluk tamamlanmıştır. Kalkanlı ve Hasanbey gibi gelişim alanlarımızda ise kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Eskişehir OSB olarak, toplamda 904 sanayi tesisine ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan 664 tanesi fiilen üretimde, 214 tanesi inşaat halinde, diğer 26 tanesi ise proje aşamasındadır. 2026 yılı sonunda Eskişehir OSB’deki toplam tesis sayısı 1.000’i geçecektir. Üretimdeki tesislerimizde şu anda 49 bin 500 kişi istihdam edilmekte olup, üretime başlayacak yeni sanayi tesisleriyle birlikte 2025 yılı sonunda bu sayının 55 bine çıkmasını bekliyoruz. 2030 yılı sonuna kadar ise 75 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacağız. Son 7 yıllık dönemde ise Eskişehir OSB’den 324 yatırımcıya 560 futbol sahası büyüklüğündeki, 4 milyon metrekarelik bir alanı yatırımlar için tahsis ettik. Önümüzdeki 2 yıl içinde ise Eskişehir OSB’de üretime geçecek yeni sanayi tesisi sayısı 251’dir” diye konuştu

İhracat hedefimiz 5 milyar dolar

Eskişehir OSB, sadece tesis sayısı ve istihdam açısından değil, ihracat rakamlarıyla da göz dolduruyor. 2023 yılı itibarıyla Eskişehir’in toplam ihracatının 4,3 milyar dolara ulaştığını belirten Küpeli, “Bu rakamın 2,2 milyar doları EOSB firmalarından geliyor. Savunma ve havacılık sektörümüz ise 436 milyon dolarlık ihracat hacmiyle lider konumda” dedi. Küpeli ayrıca, 2030 yılına kadar toplam ihracat hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payını yüzde 15’ten, 20’ye çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

2024 yılında önemli projelere imza atan Eskişehir OSB, yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. “2024 yılında hayata geçirdiğimiz önemli projelerle bölge olarak ciddi bir ivme yakaladık” diyen Başkan Küpeli, “Yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2025 yılı için en büyük önceliğimiz, yeni genişleme alanlarımızda altyapı çalışmalarını tamamlayarak sanayi tesislerimizi bir an önce faaliyete geçirmek. Bu adımlarla hem Eskişehir sanayisine hem de ülkemizin sanayi altyapısına önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi. Bölgenin Türkiye için stratejik önemine vurgu yapan Nadir Küpeli, “Eskişehir OSB, Türkiye sanayisinin güçlü bir lokomotifi olarak, ülkemizin rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir sanayi büyümesine öncülük etmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.