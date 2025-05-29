Eskişehir OSB, 300 ton atığı yeniden ekonomiye kazandırdı

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), sanayi işletmeleri arasında atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlayan endüstriyel simbiyoz projeleriyle çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan ve ekonomik getirileri yüksek bir sanayi modeli oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor. Bugüne kadar birçok kez uygulanan projelerle hem çevresel etkiler azaltıldı hem de sanayi kuruluşlarına ciddi ekonomik faydalar sağlandı.

120 bin Euroluk ekonomik kazanç

Eskişehir OSB’nin çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucunda 30’un üzerinde potansiyel simbiyoz fırsatı tespit edildi. Bu fırsatlar doğrultusunda yapılan eşleştirme ve doğrulama çalışmalarıyla 10’dan fazla firma arasında atık ve yan ürünlerin yeniden kullanımı konusunda başarılı uygulamalar hayata geçirildi. Bu çalışmalar neticesinde 300 ton atık yeniden ekonomiye kazandırıldı, yaklaşık 120 bin Euroluk ekonomik kazanç sağlandı ve 250 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçilmesi hedeflendi. Aynı zamanda firmaların atık yönetim maliyetlerinde %20’ye varan tasarruf elde edildi.

Endüstriyel simbiyoz projelerinde öne çıkan atık türleri ve kullanım alanları da oldukça dikkat çekici. Cam kırığı atıkları cam yünü üretiminde, mermer çamuru ve kırıkları seramik ve yapı kimyasallarında, silis kumu ve dökümhane cürufu yapı malzemeleri ve yol yapımında değerlendirilirken; gıda atıkları hayvan yemi üretiminde, peynir altı suyu ise peynir altı suyu tozu üretiminde kullanıldı. Arıtma çamurları ise alternatif hammadde ve ek yakıt olarak enerji geri kazanımında değerlendirildi.

Hem israfı önlüyor hem de firmalarımızın rekabet gücünü artırıyoruz

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sürdürülebilir sanayi anlayışını sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurguladı. Küpeli, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya genelinde kaynakların hızla tükendiği, çevresel etkilerin giderek arttığı bir dönemde, sanayi bölgeleri olarak üzerimize düşen sorumluluk çok büyük. Eskişehir OSB olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, üretimin çevreyle uyumlu hale gelmesini sağlamak adına somut adımlar atıyoruz. Endüstriyel simbiyoz projeleri sayesinde bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları arasındaki sinerjiyi artırıyor, bir firmanın atığını diğer bir firmanın hammaddesi haline getiriyoruz. Bu sayede hem israfı önlüyor hem de firmalarımızın rekabet gücünü artırıyoruz.”

"Diğer OSB’lere de örnek olacağız"

“Bu çalışmaları yalnızca kendi bölgemizle sınırlı tutmayacak, Türkiye’deki diğer OSB’lere de örnek teşkil edecek bir model haline getirmeyi hedefliyoruz” diyen Başkan Küpeli, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar, sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından bizlere cesaret veriyor. Özellikle karbon salımının azaltılması, atık yönetim maliyetlerinin düşürülmesi ve döngüsel ekonomi anlayışının sanayi kültürüne entegre edilmesi açısından önemli başarılar yakaladık. Bu çalışmaları yalnızca kendi bölgemizle sınırlı tutmayacak, Türkiye’deki diğer OSB’lere de örnek teşkil edecek bir model haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.