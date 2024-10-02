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Eskişehir OSB Başkanı Küpeli: Dijitalleşme Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Dijital Avrupa Programı Bilgilendirme Etkinliği’nde, dijitalleşmenin Türkiye’nin rekabet gücüne olan etkisi masaya yatırıldı.

Haber Merkezi
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Eskişehir OSB Başkanı Küpeli: Dijitalleşme Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak
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ESKİŞEHİR

Etkinliğin açılışında konuşan EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde dijitalleşmenin kritik bir rol oynadığını vurguladı. Avrupa Birliği'nin 8,1 milyar Euro bütçeli Dijital Avrupa Programı'nın Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Küpeli, dijitalleşmenin iş süreçlerini iyileştirerek yeni iş modelleri oluşturduğunu ve Türkiye’nin küresel rekabetteki gücünü artıracağını belirtti.

Dijitalleşme ekonomik gelişimi destekliyor

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir itici güç olduğunu aktaran Küpeli, firmaların rekabet gücü kazanmalarında dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Türkiye’de hızlı internet kullanımının AB ortalamasının gerisinde kaldığının altını çizen Küpeli, bu farkın kapanmasıyla Türkiye’nin yıllık GSYH’sına 4,2 milyar dolar katkı sağlanabileceğini söyledi.

Dijitalleşmenin küresel rekabette stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Nadir Küpeli, AB ve ABD gibi büyük ekonomik yapıların dijital ekonomide lider olma hedefi doğrultusunda yazılım sektörüne büyük yatırımlar yaptığını ifade etti. Küpeli, “Türkiye’nin de bu pazardan hak ettiği payı alabilmesi için dijital ürünlerde tüketici değil, üretici bir ülke olması gerekiyor. Dijital alanda çalışmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan Dijital Avrupa Programı’na katılımlar artmalı” diye konuştu.

“Dijitalleşme küresel rekabette başarının anahtarıdır”

Online olarak etkinliğe katılan Avrupa Birliği Başkanlığı Birlik Programları Daire Başkanı Zelal Şen ise dijitalleşmenin küresel rekabette başarılı olmanın temel unsuru haline geldiğini belirtti. Eskişehir’in güçlü sanayi altyapısı ve yenilikçi girişimcilik ekosistemiyle Dijital Avrupa Programı’ndan maksimum fayda sağlayabilecek şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Şen, “Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin yenilikçi üretim yapısıyla dijital dönüşümde öncü olabilecek bir güce sahip olduğunu düşünüyorum. Sanayi kuruluşları üniversitelerle iş birliği yaparak dijitalleşme sürecinde lider rol üstlenebilir” dedi.

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