Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: Çevreci yatırımlarda öncüyüz

Takip Et

ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik’i ağırladı. Gerçekleşen ziyarette Başkan Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil OSB’si” olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını belirtti.

Büyüyen ve gelişen Eskişehir OSB olarak çevreci yatırımlarda öncü olduklarını aktaran Küpeli, bu konuda modern atıksu arıtma tesisi, akredite olan ve Türkiye çapında hizmet veren çevre laboratuvarına sahip olduklarını iletti. Küpeli ayrıca Avrupa Birliği destekli simbiyoz projesinin yanı sıra Dünya Bankası destekli Yeşil OSB Uygulama Projesinde pilot OSB olarak seçildiklerini aktardı. Eskişehir OSB olarak her yıl on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayarak yeşil dönüşüm ve çevreci üretim konusuna da dikkat çeken Küpeli, “Dünya ile rekabetçi bir sanayi yapısına ulaşmak istiyorsak ülkenin her köşesindeki sanayi tesislerimizde yeşil dönüşümü yapmak zorundayız. Eskişehir OSB bu konuda örnek çalışmalarla, yeşil sanayinin gelişmesini sağlarken, bu tür yatırımlara da öncelik tanıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir’in çevreye duyarlı, çevre konusunda hassas çalışmalara imza atan bir organize sanayi bölgesine sahip olmasından dolayı son derece şanslı olduğunu söyledi. Eskişehir OSB ile her zaman iş birliği içerisinde hareket ettiklerini aktaran Çelik, son yıllarda Eskişehir OSB’nin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini, OSB’de çok önemli yatırımların devreye girdiğini aynı zamanda bölge müdürlüğü tarafından çevrenin korunması noktasında yapılan tüm çalışmaların destekçisi olduklarını söyledi.