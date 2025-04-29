Eskişehir OSB “Çok Amaçlı Kongre Ve Toplantı Salonu” hizmete girdi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Sanayi üretiminin kalbi olan Eskişehir OSB, artık sadece üretim değil, aynı zamanda etkinlik ve buluşmaların da merkezi olma yolunda ilerliyor. Toplam 3200 metrekarelik alana sahip tesis, aynı anda üç farklı toplantının yapılabileceği 1000 kişilik salon kapasitesi, iki VIP toplantı odası, geniş fuaye alanları ve tam donanımlı endüstriyel mutfağıyla yerel ve ulusal çapta organizasyonlara ev sahipliği yapacak donanıma sahip. Başkan Küpeli, Yaşam Parkta yer alacak Eskişehir OSB Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Salonun, Eskişehir sanayisi ve kent için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Küpeli, bu proje ile birlikte Eskişehir’in ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek yeni bir cazibe merkezi kazandığını vurguladı.

Eskişehir iş dünyası için yeni bir çekim merkezi

Küpeli, modern tesisin etkinlikler ve toplantılar açısından bölgeye önemli bir dinamizm katacağını vurgulayarak, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin yalnızca üretim alanlarından ibaret olmadığı anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Yaşam Parkta, sanayicilerimize ve şehrimize çok önemli bir tesisi daha kazandırdık. Eskişehir OSB Kongre ve Toplantı Salonu, iş dünyasının kongre, toplantı ve çeşitli organizasyonlarını en verimli şekilde gerçekleştirebileceği, modern altyapısıyla her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir merkez olarak inşa edildi. Bu merkezimizin açılışını, Ramazan ayında Eskişehir kamuoyunun yoğun katılımıyla görkemli bir törenle gerçekleştirdik. Büyük beğeni toplayan bu tesisin, şehrimizin en çok tercih edilen etkinlik alanlarından biri olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Küpeli, tesisin sağladığı imkanlarla Eskişehir’in iş dünyasında ve sanayi sektöründe daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, “Bu salon, sadece Eskişehir OSB için değil sanayimiz ve şehrimiz için büyük bir kazanım olacak. Salonumuz özellikle aynı anda farklı toplantıların yapılabilmesi, VIP salonları, fuaye alanı, teknik donanımı ve tam kapsamlı mutfağı ile hem yerel hem de ulusal düzeydeki büyük etkinlikler ve toplantılar için çok önemli bir çekim merkezi olacağına inanıyorum. Bu tesis, sanayimize dinamizm katacak ve Eskişehir’in ticari kapasitesine de önemli katkıda bulunacak” dedi.