Eskişehir OSB tahribatsız muayene test merkezi kuruyor

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından projesi hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında başvuruya açılan “Üreten Şehirler Güdümlü Destek Programına” sunulan “EOSB Tahribatsız Muayene (NDT) Test Merkezi Projesi” mali destek almaya hak kazandı. Toplam 10,5 milyon TL’lik bütçeye sahip olan projeye BEBKA Kalkınma Ajansı tarafından, Bakanlık kaynaklarından 6 milyon 825 bin TL mali destek

sağlanacak. Eskişehir sanayisinin üretim kabiliyetinin yanı sıra teknolojik ve test alt yapısının gelişmesine büyük katkı sağlayacak merkez 18 ay içinde faaliyet geçirilecek ve TÜRKAK tarafından akredite edilecek.

Eskişehir sanayisine önemli bir kabiliyet yeteneği kazandıracak test merkezi hakkında bilgi veren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli “Göreve geldiğimiz günden bu yana arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir sanayisini ileri götürecek, teknolojik üretim yeteneğimizi arttıracak, sanayinin sorunlarını çözecek ve isteklerine cevap veren projeleri

hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından başvuruya açılan “Üreten Şehirler Güdümlü Destek Programına” uzun bir saha araştırmasından elde ettiğimiz veriler doğrultusunda “EOSB Tahribatsız Muayene (NDT) Test Merkezi” projemizle başvuru yapmıştık. Uzun bir

değerlendirme sonucunda projemiz kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde BEBKA Kalkınma Ajansımızla projenin başlamasına yönelik sözleşmemizi resmi olarak imzaladık. Eskişehir sanayisine önemli bir yetenek kazanımı sağlayacak olan projemiz 18 ay içinde tamamlanacak. Proje sayesinde MEGEM’de ikinci yeni bir test birimi kurmuş olacağız” dedi.

Merkezde sanayide kullanılan 5 yeni test yapılacak

Başkan Küpeli açıklamasında, “Projemizin toplam yatırım bütçesi 10 milyon 500 bin TL olup, sanayimize hizmet edecek çok önemli bir test merkezi kuracağız. Eskişehir OSB tarafından kurulan, bugün eğitim ve test hizmetleri konusunda uzmanlaşan MEGEM bünyesinde şehrimiz ve bölge sanayimize hizmet verecek merkezimiz, ISO 17025 standardına uygun olarak TÜRKAK tarafından akredite edilecektir. Merkezde, sanayide her geçen gün daha fazla kullanılan ultrasonik muayene, penetrant, manyetik parçacık, radyografik muayene ve spektral analiz olmak üzere 5 farklı test yöntemi ile hizmet verilecektir. Buradaki personellerimiz ISO 9712 standardına göre belgelendirilecektir. Merkezimiz test talep tüm kuruluşlara, uluslararası alanda geçerliği olan raporlar sunacak. Böylece sanayicimizin büyük

paralar vererek almak zorunda kaldığı bu raporları, kendi merkezimizde uluslararası normlara uygun bir şekilde çok daha uygun maliyetlerle vererek onların rekabetçiliğine büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Sanayinin büyük bir kısmına hizmet verecek, rekabetçiliği arttıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BEBKA mali desteğiyle kurulacak bu merkezle il sanayine hizmet verecek çok önemli bir test altyapısını Eskişehir’e kazandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak yaptığımız anket

çalışmaları, firmalardan gelen talepler ve yapılan ikili görüşmeler sonucunda özellikle raylı sistemler, havacılık ve savunma sanayi, makine ve metal sanayi ile otomotiv sanayiinde başta KOBİ ölçeğindeki firmalar olmak üzere çok sayıda sanayi kuruluşumuzun “Tahribatsız Muayene Testlerine” sürekli şekilde ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Bu firmaların kalite, Ar-Ge

ve sertifikasyon süreçlerini hızlandırmak amacıyla, kaynakların ortak kullanımı ilkesiyle projenin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Eskişehir OSB’deki 350’yi aşkın firmanın, üretim, kalite kontrol ve bakım süreçlerindeki tahribatsız muayene ihtiyaçlarına hizmet edecek olan merkezimiz firmaların uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarına çok büyük katkı

sağlayacaktır. EOSB tarafından kurulacak test merkezi sayesinde, Eskişehir ve çevresindeki sanayi firmaları daha yüksek güvenlik, kalite ve verimlilikle çalışabilecek; bölgedeki KOBİ’lerin büyük firmalarla entegrasyonu kolaylaşacaktır. Ayrıca, Eskişehir’in stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısı ile birleştirilen bu yatırım, bölgenin ekonomik kalkınmasına ve Türkiye’nin küresel ölçekteki rekabet gücüne önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve BEBKA’ya teşekkür

EOSB Başkanı Nadir Küpeli projeye sağlanan destekler için teşekkür ederek, “Bu önemli projemize mali destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde, öncelikle Sayın Bakanımıza, Bakanlık yetkililerine, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü yetkililerine projeye mali destek sağlayan ve sürdürülmesini takip edecek olan aynı zamanda projenin hazırlanması sürecinde yönlendirmeleriyle bize büyük destekler sağlayan değerli BEBKA

yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. En önemlisi ise OSB’de bu projenin hazırlanmasını sağlayan ilgili tüm çalışma arkadaşlarımızı da kutluyor ve tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.