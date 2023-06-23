Eskişehir OSB, Türkiye’nin ilk akıllı OSB’si oldu

ESKİŞEHİR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen, sanayi kuruluşlarının entegre olarak dijital dönüşümlerini hızlandıran “EOSB Dijital Dönüşüm Merkezi” düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Dijital Dönüşüm Merkezi tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB bünyesinde hizmet veren Dijital Dönüşüm Merkezi’ni firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlamak ve bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kurduklarını söyledi.

“Ciddi zaman ve emek tasarrufu sağladık”

Kurdukları dijital altyapıyla OSB olarak çok ciddi zaman ve emek tasarrufu sağlamış olduklarına dikkat çeken Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Bu projeyle sanayi kuruluşlarımızın tüketimlerinin faturalandırılması süreci daha da hızlanmış ve insan hatalarından da arındırılmış oldu. Ayrıca projenin en önemli aşamalarından biri de sanayi kuruluşlarımızın bu projeden yararlanır hale gelmesidir. Bu teknolojiyle üretilen sensörler fabrikalardaki üretim makinelerine takılarak belli bir bedel karşılığında kullanılacak. Üretimde yaşanan aksamalar gibi çok çeşitli bilgiler edinilerek kesintisiz verimlilik takibi yapılabilecek. 7/24 cep telefonlarından ya da bilgisayardan üretim halindeki makinelerden yansıyan tüm verilere kolaylıkla ulaşılabilecek. Kurduğumuz bu sistemle Türkiye’nin ilk akıllı OSB’sini Eskişehir’de hayata geçirmiş olduk. Kendi kategorisinde dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olan bu sistemle hem ülkemize hem de dünyaya örnek bir projeyi hayata geçirerek çok etkin bir teknolojinin ülkemize kazandırılmasını sağladık. Birçok OSB’nin ve şehirlerimizin bizden örnek alarak ilerleyen dönemlerde bu sisteme geçeceklerini göreceksiniz.”

“Şirketlerin dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz”

Toplantıda söz alan BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, kalkınma ajansı olarak dijital dönüşüm alanında katma değer sağlayacak bu tür projelere destek sunduklarını aktararak, “Dijital dönüşümünü tamamlamış sanayi kuruluşlarında verimlilik ve karlılık artmakta, pazar payları yükselmektedir. BEBKA olarak özelde şehrimize, genelde bölgemize dijital dönüşüm alanında çok önemli katma değer sağlayacak bir projeye daha destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. “Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Merkezinin Kurulumu” projemizle; sanayi kuruluşlarının düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlamayı, dijital dönüşümlerini hızlandırmayı ve bu süreçte dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasıyla kuruluşların dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz” dedi.