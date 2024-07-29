Eskişehir OSB yabancı yatırımcıların radarında

ESKİŞEHİR

Bölgede yürütülen çalışmalar, projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, hayata geçirdikleri projelerle Eskişehir OSB’yi özellikle katma değerli yeni yatırımlar bakımından bir çekim merkezi haline getirdiklerini söyledi. Bölgede faaliyet gösteren firma sayısında ciddi bir artış yaşandığını aktaran Küpeli, “OSB’deki firma sayımız 909 firmaya ulaşmış durumda. Bunlardan 250 tanesinin inşaatı sürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 7 yıllık dönemde, Eskişehir OSB’den 324 yatırımcımıza 560 futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon metrekarelik alanı yeni sanayi yatırımları için tahsis ettik. Çok sayıda önemli yatırımı Eskişehir’imize kazandırdık. On binlerce insanımıza yeni iş kapısı açtık. Firmalarımızın ticaret hacminin gelişmesine ve üretime büyük katkılar sağladık” diye konuştu.

Yeni yatırımlarla 8 bin kişiye daha iş fırsatı sağlanacak

Devreye giren yeni yatırımlarla iş imkânı sağladıklarını vurgulayan Küpeli, “Göreve geldiğimizde OSB’deki çalışan sayısı 40 bin civarındaydı. Şu anda bu sayı 49 bini geçti. Çok ciddi bir ekonomik hacmin doğmasına fırsat verdik. Yatırımları süren ve önümüzdeki dönemde OSB’de devreye girecek yeni tesislerle birlikte en az 8 bin kişiye daha yeni iş imkânı sağlamış olacağız” dedi. Bazı yabancı kuruluşlarla Eskişehir’e yatırım konusunda önemli görüşmeler yapıldığını aktaran Nadir Küpeli, ilerleyen dönemde teknolojik anlamda önemli yeni yatırımların müjdesini vermeyi planladıklarını söyledi. Eskişehir’in İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok savunma sanayi ve havacılık ürünleri ihracatını gerçekleştiren kent olduğuna dikkat çeken Küpeli, bu nedenle son zamanlarda ağırlıklı olarak yüksek teknolojiye dayalı havacılık ve savunma sanayi sektöründeki yabancı yatırımcılar tarafından kapılarının çalındığını açıkladı.

Türkiye her yıl 25-30 milyar dolarlık yatırım çekebilir

Türkiye’nin daha fazla yatırım çekebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Nadir Küpeli, “Stratejik ve coğrafi üstünlüklerimizi çok daha iyi kullanmalı, özellikle Uzakdoğu’da Çin, Güney Kore, Tayvan ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde kendimizi daha iyi anlatmalıyız. O bölgelerden ülkemize yatırım için gelmeye hazır büyük bir sermaye ve sanayi gücü var. Bu ülkelerin yatırımcıları Türkiye’yi çok önemli bir köprü ve üretim noktası olarak görüyorlar. Bu fırsatları kaçırmadan, kuşak yol projesinin en önemli aktörlerinden biri olarak üstünlüklerimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye’nin her yıl en azından 25-30 milyar dolarlık yabancı sermaye yatırımını çekebilecek kapasitesi var” ifadelerini kullandı.