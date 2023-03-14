Eskişehir OSB’den iki ayda 132 bin metrekarelik yeni tahsis

ESKİŞEHİR - Son 3 yılda 248 yeni yatırıma toplam 2 milyon 726 bin metrekarelik alan tahsis ettiklerini açıklayan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli Küpeli, Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Eskişehir’in önümüzdeki dönemde özellikle yüksek teknoloji alanındaki yeni yatırımların en önemli üslerinden biri olma özelliğini daha da öne çıkaracağını belirtti.

Ocak ayında Eskişehir’de yapılan 826 milyon TL tutarında 26 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Küpeli, bu yatırımlarla 430 kişiye yeni iş imkânı sağlanacağını bilgisini paylaştı. Teşvikli yatırımlardaki bu temponun aynı şekilde sürmesi durumunda yıl sonu itibarıyla 10 milyar TL’lik yatırım rakamına ulaşılmasını öngördüklerini aktaran Küpeli,

“Son 2 yıllık dönemde Eskişehir’in teşvikli yatırımlar bakımından önemli bir atak yaptığını görüyoruz. 2021 yılında 6,5 milyar TL’lik 118 yeni yatırıma, 2022 yılında ise 9,4 milyar TL’lik 159 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlenmişti. Bu dönemdeki 277 yeni yatırımın toplam 6 bin 600 kişiye yeni iş imkânı sağlaması öngörülüyor. Eskişehir OSB’ye artan yatırımcı ilgisinin bir sonucu olarak 2023 yılı sonunda 10 milyar TL’nin üzerinde bir yatırımın şehrimize kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Olası İstanbul ve Marmara depremi Eskişehir OSB’ye olan ilgiyi arttırdı

Yaşanması olası İstanbul depremi öncesinde, yatırımlarını daha güvenli bölgelere taşımak isteyen sanayi kuruluşlarının Eskişehir OSB’ye olan ilgisinde önemli bir artış gözlemlediklerinin altını çizen Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Depremin sanayi kuruluşları ve tesislerde yarattığı etkiyi gördük. Bilindiği üzere İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni etkileyecek depremin yaşanma olasılığı her geçen gün giderek artıyor.

Ne yazık ki İstanbul ve çevre illerde çok sayıda büyüklü küçüklü sanayi tesisleri bulunuyor. Bunların bazıları çok hayati ve kritik tesisler. İstanbul ve çevre illerde faaliyet gösteren bazı sanayi kuruluşları, deprem bakımından daha güvenli olan Eskişehir OSB gibi yerlerde yeni alanlar arayışına girdiklerini gördük. Bize de bu şekilde bazı ön müracaatlar oldu.

Devletimizin sağlayacağı destek mekanizmasıyla, bu bölgedeki kritik öneme sahip sanayinin hiç olmazsa bir kısmının Eskişehir OSB gibi sanayi merkezleriyle, Anadolu’nun diğer şehirlerine taşınması sağlanarak İstanbul ve çevre iller üzerindeki yük hafifletilmelidir.”