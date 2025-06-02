  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Eskişehir OSB’ye Toplu konut geliyor
Takip Et

Eskişehir OSB’ye Toplu konut geliyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir sanayisinin son 25 yılda büyük mesafe aldığını söyledi. Hatipoğlu “ Eskişehir’in ihracatı 744 milyon dolardan 4 milyar dolara çıktı. 2002 yılında 21 bin olan çalışan sayısı, bugün 50 bine çıkmıştır.” Dedi. Hatipoğlu, OSB’de çalışanlar için sosyal konut yapacaklarını belirterek, imar çalışmalarının başladığını duyurdu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehir OSB’ye Toplu konut geliyor
AK Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, OSB - Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu bağlantısının temel atma töreninde konuştu
Takip Et

Ali Baş/Eskişehir

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, son 25 yılda Eskişehir sanayisinin çok büyük mesafe kat ettiğini söyledi. Rakamların büyümeyi gösterdiğini belirten Nebi Hatipoğlu “2002 yılında 431 olan kayıtlı sanayici sayısı, 2025 itibarıyla 3,6 kat artarak 1552’ye ulaştı. Eskişehir’in ihracatı ise 744 milyon dolardan yaklaşık 4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde fabrika sayısı 411’den 908’e, çalışan sayısı ise 21 binden 50 bine yükseldi. 2002 yılında 21 bin olan çalışan sayısı, bugün 50 bine çıkmıştır. Yani 25 yılda, 30 bin vatandaşımıza Eskişehir’de iş imkânı sağlanmıştır. Bu verilerin, tüm Eskişehirliler ve sanayiciler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Tasarruf tedbirlerine rağmen 1,8 milyar TL’lik yatırım

Hatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin dışında tutularak Eskişehir'de 1,8 milyar TL ile yapılan OSB - Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu bağlantısının önemine dikkat çekti.  Projenin Eskişehir sanayisine maliyet anlamında çok büyük bir güç katacağını ve Türkiye'nin diğer ülkelerle rekabetini arttıracağını öngördüğünü belirten Hatipoğlu, “Bunca zorluğa ve maddi sıkıntıya rağmen, Eskişehir’de 1,8 milyar TL’lik demiryolu bağlantısı yatırımı yapılıyor. Bu bir hayaldi, şimdi gerçek oluyor. Bu proje tamamlandığında, Eskişehir sanayisine hem maliyet açısından büyük bir avantaj sağlayacak, hem de uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir”

Çalışan sayısı 75 bine çıkacak

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’nin çalışan sayısının 75 bine çıkacağı yönündeki açıklamasının önemine dikkat çeken Hatipoğlu “ toplu konut konusunda belediyeler yetersiz kaldı.  OSB’de sosyal konut projeleri için imar çalışmaları başlattıklarını söyledi. Hatipoğlu “Çalışanların barınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

 

Şehirler
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü krizde “Firmalar üretimden çekilip ithalata yöneliyor”
Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü krizde
“Yeni teşvik sisteminde Mersin, 2’nci bölgede yer aldı”
“Yeni teşvik sisteminde Mersin, 2’nci bölgede yer aldı”
MERYAD, birlik ve beraberliğini güçlendirecek
MERYAD, birlik ve beraberliğini güçlendirecek
“Kurban derileri düzgün işlenirse ekonomiye 3 milyar TL kazandırabilir”
“Kurban derileri düzgün işlenirse ekonomiye 3 milyar TL kazandırabilir”
Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği tesciliyle taçlandı
Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği tesciliyle taçlandı
“Türkiye’nin jeotermal sera alanı 15 kat büyüyebilir”
“Türkiye’nin jeotermal sera alanı 15 kat büyüyebilir”