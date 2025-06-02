Eskişehir OSB’ye Toplu konut geliyor

Ali Baş/Eskişehir

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, son 25 yılda Eskişehir sanayisinin çok büyük mesafe kat ettiğini söyledi. Rakamların büyümeyi gösterdiğini belirten Nebi Hatipoğlu “2002 yılında 431 olan kayıtlı sanayici sayısı, 2025 itibarıyla 3,6 kat artarak 1552’ye ulaştı. Eskişehir’in ihracatı ise 744 milyon dolardan yaklaşık 4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde fabrika sayısı 411’den 908’e, çalışan sayısı ise 21 binden 50 bine yükseldi. 2002 yılında 21 bin olan çalışan sayısı, bugün 50 bine çıkmıştır. Yani 25 yılda, 30 bin vatandaşımıza Eskişehir’de iş imkânı sağlanmıştır. Bu verilerin, tüm Eskişehirliler ve sanayiciler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Tasarruf tedbirlerine rağmen 1,8 milyar TL’lik yatırım

Hatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin dışında tutularak Eskişehir'de 1,8 milyar TL ile yapılan OSB - Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu bağlantısının önemine dikkat çekti. Projenin Eskişehir sanayisine maliyet anlamında çok büyük bir güç katacağını ve Türkiye'nin diğer ülkelerle rekabetini arttıracağını öngördüğünü belirten Hatipoğlu, “Bunca zorluğa ve maddi sıkıntıya rağmen, Eskişehir’de 1,8 milyar TL’lik demiryolu bağlantısı yatırımı yapılıyor. Bu bir hayaldi, şimdi gerçek oluyor. Bu proje tamamlandığında, Eskişehir sanayisine hem maliyet açısından büyük bir avantaj sağlayacak, hem de uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir”

Çalışan sayısı 75 bine çıkacak

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’nin çalışan sayısının 75 bine çıkacağı yönündeki açıklamasının önemine dikkat çeken Hatipoğlu “ toplu konut konusunda belediyeler yetersiz kaldı. OSB’de sosyal konut projeleri için imar çalışmaları başlattıklarını söyledi. Hatipoğlu “Çalışanların barınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.