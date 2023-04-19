Eskişehir raylı sistemler teknolojilerinin merkezi olacak

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Eskişehir’de 4 milyar liralık yatırım tutarı ile hizmete giren 99 işletmenin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye Raylı Sistem Araçları A. Ş. (TÜRASAŞ) ve Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) yatırımlarıyla Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin merkezi haline getireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından telekonferans ile Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşleme tesisi, yerli ve milli Elektrikli Anahat Lokomotifi E5000 ilk hareket töreni ile Gökpınar mahallesindeki DSİ barajının açılışları gerçekleştirildi.

Toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Eskişehir’de hayata geçireceğimiz iki önemli projeyi paylaşıyoruz. Bunlardan birincisi ülkemizin madencilik alanındaki en önemli yatırımlarından biri. Beylikova'da keşfedilen 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervini işleyecek pilot üretim tesisinin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Bu tesis ilk aşamada yılda bin 200 ton cevher işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından yıllık üretimi 570 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız.

Önümüzdeki 10 yılda 500 elektrikli lokomotif üretilecek

İkinci müjdemiz ise ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlandı. İlk yerli elektrikli anahat lokomotifini bugün raylara indiriyoruz. Bu proje Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak. Gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyulacak 500 lokomotif TÜRASAŞ’ın Eskişehir Fabrikası'nda üretilecek.

Eskişehir lokomotif üretimi, akülü manevra aracı imalatı, döner köprü imalatı, araç taşıma vagonu geliştirilmesi gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Tüm bu yatırımlarla Eskişehir'e değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede TÜRASAŞ ve Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) yatırımlarıyla Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi hâline getireceğiz. Bu yatırımlara ek olarak Eskişehir’de üretilen ürünlerin Gemlik Limanı'na ulaştırılmasını sağlayacak raylı sistemin inşasına da yakında başlanacak.