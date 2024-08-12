Eskişehir Sanayi Odası, yenilenebilir enerji tüketiminde tescillendi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 46MWh’lik elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğini YEK-G sertifikasını alarak teyit etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, YEK-G sistemin elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “ESO olarak güzel bir başarıya daha imza attık. İklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ise kaçınılmaz hale geldi. Bu bağlamda; 2053 sıfır karbon hedefine ulaşmak için temiz ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.