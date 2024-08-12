  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Eskişehir Sanayi Odası, yenilenebilir enerji tüketiminde tescillendi
Takip Et

Eskişehir Sanayi Odası, yenilenebilir enerji tüketiminde tescillendi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımıyla YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti) Sertifikası aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eskişehir Sanayi Odası, yenilenebilir enerji tüketiminde tescillendi
Takip Et

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 46MWh’lik elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğini YEK-G sertifikasını alarak teyit etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, YEK-G sistemin elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “ESO olarak güzel bir başarıya daha imza attık. İklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ise kaçınılmaz hale geldi. Bu bağlamda; 2053 sıfır karbon hedefine ulaşmak için temiz ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.  

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik kente ilgiyi artırdıÇatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik kente ilgiyi artırdıŞehirler
Eskişehir ihracatta hız kesmiyorEskişehir ihracatta hız kesmiyorŞehirler
ETİM, KOBİ’lere inovasyonla güç veriyorETİM, KOBİ’lere inovasyonla güç veriyorŞehirler

 

Şehirler
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik kente ilgiyi artırdı
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik kente ilgiyi artırdı
Eskişehir ihracatta hız kesmiyor
Eskişehir ihracatta hız kesmiyor
ETİM, KOBİ’lere inovasyonla güç veriyor
ETİM, KOBİ’lere inovasyonla güç veriyor
Kalyon Enerji, dev projesi için 249 milyon Euro kaynak temin etti
Kalyon Enerji, dev projesi için 249 milyon Euro kaynak temin etti
Ege Otomotiv Derneği Başkanı Torun: Yeni yatırımlar için Ege’ye özel teşvik verilmeli
Ege Otomotiv Derneği Başkanı Torun: Yeni yatırımlar için Ege’ye özel teşvik verilmeli
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli'de başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli'de başladı