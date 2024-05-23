Eskişehir sanayicileri, CHP Milletvekilleriyle buluştu: Sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın moderatörlüğünde interaktif şekilde gerçekleştirilen toplantıda CHP İl Milletvekilleri İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kesikbaş konuşmasında, “ESO olarak sadece 1.500 üyemiz için çalışmıyoruz. Bizler üyelerimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte temsil ettiğimiz 90.000'i aşkın insan için çalışıyoruz ve üretiyoruz. Topluma dönük bir Sanayi Odası vizyonumuzla, Meslek Komitelerimizin, üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Burası sanayici odası değil, burası sanayi odası. Sadece sorun tespiti yapmıyoruz. Hazırladığımız raporlarla bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi de kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Eskişehir'in kalkınması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kesikbaş, “Eskişehir’in kalkınmasının ancak tarımın, sanayinin, hizmetler sektörünün, belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin bütüncül bir yaklaşımla ve işbirliği halinde çalışılmasıyla mümkün olabileceğinin farkındayız. Sorunları aşmanın tek bir anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bu anahtar da iletişimdir. Kurumlar arası iletişimi yüksek seviyeye taşıyabilirsek, birçok sorunu birlik beraberlik içerisinde çözüme kavuşturabileceğimize inancımız tamdır. Biz diyoruz ki; “Birimiz Hepimiz Eskişehir’iz” açıklamasında bulundu.

Sanayiciler sorunlarını aktardı

Açılış konuşmalarının ardından sanayiciler, sorun ve taleplerini milletvekillerine direkt olarak aktararak, beklenti ve çözüm yollarını değerlendirme fırsatı buldu. Toplantıda en çok konuşulan gündem maddeleri; Eskişehir'in trafik sorunu ve çevreyolu ihtiyacı, sanayide çalışacak nitelikli personel bulamama, kentsel dönüşüm, maden sektörü problemleri, havalimanının kullanılmaması, demiryolu ile limanlara bağlantıların olmaması, finansmana erişim ve yatırım sıkıntıları ile meslek liselerinin tercih edilmemesi gibi sorunlar oluşturdu.

CHP İl Milletvekilleri sanayicilerin sorularını yanıtlayarak, Eskişehirli kimliğinde buluşarak, Eskişehir sanayisinin beklenti ve taleplerini çözüme kavuşturmak üzere kamuoyunda dile getireceklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.