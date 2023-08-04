Eskişehir sanayisi ihracatla büyüyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir ihracatının ilk 7 ayda önemli bir artış kaydettiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 artışla 793,7 milyon dolara ulaştı. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” açıklamasında bulundu.



Eskişehir sanayisinin yüzyılı aşkın süredir çok önemli bir gelişim sergilediğini aktaran Kesikbaş, “Şehrimiz, sanayi tarihi boyunca havacılık, raylı sistemler ve gıda imalatı gibi sektörlerde önemli kabiliyetler kazanmıştır. Ülkemizin ve Eskişehir’in kalkınmasında stratejik öneme sahip olan bu sektörlere şehrin tüm aktörlerinin sahip çıkması gerekmektedir. Başta URAYSİM olmak üzere bu sektörler dâhilinde şehrimiz için planlanan mükemmeliyet merkezleri desteklenmelidir. Keza URAYSİM gibi projeler ihracatımız içindeki ileri teknoloji seviyesini, dolayısıyla ihracatımızın kilogram değerini çok yukarıya taşıyacaktır. Eskişehir, sektörel uzmanlaşma ve uluslararasılaşma ile büyüyecek ve büyük bir marka haline gelecektir” dedi.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı artıyor

TİM tarafından açıklanan rakamlara göre, 2023'ün ilk 7 ayında ülke ihracatımız 143,4 milyar dolara yükseldiği bilgisini paylaşan Kesikbaş, “2022 yılında yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükseldi. Ocak-temmuz dönemde ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artışla 217,5 milyar dolara ulaştı” dedi.

Eskişehir özelindeki sektörlere bakıldığında 100 milyon dolarla makine ve aksamları sektörünün ilk sırada yer aldığını vurgulayan Kesikbaş, “99,9 milyon dolarla Kimyevi Maddeler sektörünün ikinci, 64,9 milyon dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün üçüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Ürün bazında ise Eskişehir’de özellikle uçak motoru ve parçaları, beyaz eşya, otomotiv ve makine imalatının hem ciro hem de ihracat açısından çok önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün. Merkezi Eskişehir'de olmayan ancak şehrimizde üreten firmaları da dikkate aldığımızda ilk 7 ayda toplam ihracatımızın 2,5 milyar doları aştığını ve bunun yaklaşık yüzde 30’unun orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu görmek son derece umut verici” ifadelerini kullandı.