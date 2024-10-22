Eskişehir Valisi Aksoy: 121 çocuğumuzu eğitime kazandırdık

ESKİŞEHİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Sokaklar çocuklar için tehlikeli. Onların yeri okullarıdır. Yürüttüğümüz çalışmalarla son 1 yıl içinde 193 çocuğumuza müdahale ettik. Çocuklarımız sokaktan alındıktan sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çocuk ilk kabul birimine teslim ediliyor. Bu süreçte, 123 haneyi ziyaret ettik, 18 çocuğa tedbir kararı aldık ve 42 aileyi ekonomik yönden destekledik. Hedefimiz, sokakta çalışan çocukları eğitime kazandırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sağlamaktır" dedi.

Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve olumsuz çevre koşullarına maruz kalan çocuklar için Eskişehir Valiliği’nin uyguladığı genelge kapsamında 1 yıl içinde 2 bin 223 operasyon gerçekleştirildi. 199 ihbarın ardından, tespit edilen 193 çocuk kurtarıldı ve bunlardan 121’i eğitime yönlendirildi. Ayrıca, 94 çocuk kültür ve spor kurslarına katılarak sosyalleşme imkânı buldu. Çocukların eğitime kazandırılmasının önemini vurgulayan Vali Aksoy, “Amacımız çocuklarımızı sokaklardan kurtararak onlara daha iyi bir gelecek sunmak. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

123 hane ziyaret edildi, 12 aileye idari ceza uygulandı

Valilik ekipleri, sokakta çalışan çocukların ailelerine de çeşitli desteklerde bulundu. 123 hane ziyaret edilerek, 42 aileye ekonomik yardım yapıldı. Ayrıca, 12 aileye idari para cezası uygulanırken, 12 aile hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 95 çocuğa sağlık taraması yapılırken, 91 çocuğun eksik aşıları tamamlandı. Sokakta çalıştırılan çocukların büyük bir kısmının ilkokul ve ortaokul çağında olduğunu belirten Aksoy, “Sosyal Hizmetler ve emniyet ekiplerimizin tespitleri sonucu, 0-18 yaş grubundaki çocuklarımızı eğitime kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız, onların gelecekte toplumun sağlıklı bireyleri olarak yetişmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

Okula döndüğü için mutlu olan çocuklardan 14 yaşındaki M.M., “Ailemizin durumu kötüydü ama şimdi düzeldi. O yüzden Valimiz de tekrardan teşekkür ederiz. Okuldan kaldığım dönemlerde aileme destek çıkıp çalışıyordum ve ailemi geçindiriyordum. Hayalim polis olmak çünkü vatanımızı korumamız, destek çıkmamız lazım” dedi. M.M.'nin kardeşi 13 yaşındaki A.M. ise hayalinin ağabeyi gibi polis olmak istediğini belirterek, “Benim yaşım 13. Çalışıyorken şu anda okula gittiğim için mutluyum çünkü yeni arkadaşlarla tanıştım. Ben de abim gibi bir polis olmak istiyorum. Ailem ve vatan için destek olmam lazım” ifadelerini kullandı.