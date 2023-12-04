Eskişehir, vizyonuna yeşil ve dijital dönüşümü aldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir sanayisinin gelişimi için gerekli yol haritasının oluşturulması amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın katılımıyla “Eskişehir Sanayici Buluşmaları” toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “ESO olarak 2024 ve sonrası için iki tane çok önemli vizyon koyduk. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Önümüzdeki 3 yıl boyunca bu konulara daha çok yoğunlaşıyor olacağız” dedi.

“İş dünyamız daha büyük ölçekli işlere yatırım yapmalı”

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Oruç Baba, üzerinde çalıştıkları bir “sanayi alanları master planı” olduğunu belirterek Türkiye’deki sanayi alanlarını 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Orta gelir tuzağından çıkmak için bir sıçrama gerektiğinin altını çizen İnan, altyapı ve teşvikler tarafında devlet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini açıkladı. Türkiye’de kişi başına düşen 10-15 bin dolarlık milli gelirin 30-40 binlere çıkması için birkaç kritik sıçramanın yapılabilmesi gerektiğini vurgulayan İnan, şunları söyledi: “Üzerinde çalıştığımız bir ‘sanayi alanları master planı’ var. 2024 yılı bitmeden hayata geçirmeye hazırlandığımız bu plan çerçevesinde 5 yıl içinde sanayi alanlarımızı iki katına çıkarmak gibi iddialı bir hedefimiz var.”

Türkiye’de daha büyük ölçekli işlere yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Oruç İnan, “İş dünyamızı güçleri yetiyorsa büyük ölçekli işlere yatırımlar yapmaya davet ediyorum. Güçleri yetmiyorsa ortaklıklar kurmalılar. Böylece küresel rekabete daha kuvvetli yapılarla, organizasyonlarla ve kurumlarla çıkmayı başarabilmemiz lazım. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kısa süre önce Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’nın yeni halini duyurduk. Tüm iş dünyasını bu programın son halini incelemeye davet ediyorum. Bu programda iki kritik husus var. Hem yeni yatırımlar hem de mevcut yatırımlar noktasında bir milyar liranın üzerindeki yatırımlar, özellikle de orta yüksek teknolojide ihracat odaklı yatırımlar teşvik edilecek. Yıllık 100 milyar lira gibi bir kredi kapasitesi açıklandı. Bu doğrultuda hem ölçeği büyütme hem orta yüksek teknolojide ihracat odaklı yatırımlar noktasında, herkesi bu programı inceleyerek bu kredilerden yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sanayici elini taşın altına fazlasıyla sokuyor”

Celalettin Kesikbaş ise, “Eskişehir sanayisi her şeye rağmen mücadele ederek büyümeye devam ediyor. Yaklaşık yıllık yüzde 13-14 büyüme oranımız var. Bizler çalışmaya devam ediyoruz. Sanayiciler gerçekten elini taşın altına fazlasıyla sokuyorlar. Sizi bugün burada görmek sıkıntılarımızı anlatmak, sizlerin gelecek projelerinizi dinlemek bizim için çok mutluluk verici” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın moderatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla soru-cevap paneli yapıldı. Bakan Yardımcısı İnan, Vali Aksoy ve Bakanlık yetkilileri sanayicilerin sorularını yanıtlarken, öneri ve talepleri birinci ağızdan dinledi. Toplantının çıktılarının raporlaştırılarak ilgili bakanlık ve kurumlara iletileceği ve çözüm yollarının en hızlı şekilde oluşturulacağının altı çizildi.