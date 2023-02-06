Eskişehir, yıla yüzde 14’lük ihracat artışıyla başladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir’in Ocak 2022 dönemine göre 12,9 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını belirten Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 92,3 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise ocak ayında 105,2 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” diye konuştu.



“Cumhuriyet’in 100. yılında hedeflerimizi büyüttük”



TİM tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaştığına dikkat çeken Kesikbaş, ülke ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı. Kesikbaş, “İhracatta yaptığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, yoluna yeni ve daha büyük hedeflerle devam ediyor.

Pandemi dönemi ve geçen yıl tedarik zincirinde ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntıların da hafiflemesiyle cumhuriyetimizin 100. yılında hem Türkiye hem de Eskişehir olarak ihracatta önemli hedeflerimiz var. Sanayicimiz bu hedeflerin tutması ve büyümesi için gerekli alanlarda destek talebini devam ettiriyor” yorumunda bulundu.

“Alternatif pazarlara yönelmeliyiz”

İhracatta sergilenen performans kadar yüksek ithalat nedenli oluşan cari açığa da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kesikbaş sözlerine şöyle devam etti: “İthalat Ocak'ta 33,7 milyar dolar oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte ocak ayı dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi. Diğer taraftan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki PMI verilerinin hala istenilen seviyelerde olmadığını, küresel çapta bir ekonomik daralma riskinin masada durduğunu da görmemiz gerekiyor. Avrupa pazarını kaybetmeden alternatif pazarları da ciddi şekilde değerlendirmeliyiz.”