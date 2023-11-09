Eskişehir'de çevreci plastik kasa üretim tesisi kuruldu

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, ağır ekonomik koşullar ve artan maliyetler karşısında üretmekte zorluk çeken, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde örtü altı tarım ile geçimini sağlayan üreticilerin ürün taşıma ve depolamada yaşadıkları plastik kasa sorununu çözecek Plastik Kasa Üretim Tesisi (Esplast) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fabrikanın açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Ata’mızın da ifade ettiği gibi ‘Her fabrika bir kaledir’. Plastik kasa fabrikamızı üreticilerimizin üretim maliyetlerini bir nebze olsun azaltabilmek için hayata geçirdik. Tesisin tüm bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Büyükerşen, “Bu tesisi güzel şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyim. Bugün İç Anadolu’nun en bereketli topraklarında çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. Birçoğunuzun İstanbul’dan ikinci el kasaları yüksek nakliye maliyetleri ile ilçelerinize getirdiğinizi biliyorum. İkinci el kasaların kullanılması hem sağlık açısından sıkıntılı hem de birçoğu deforme olduğu için büyük kayıplar yaşıyorsunuz. Bu sebeple arkadaşlarımızla konuşarak bu tesisi burada hizmete sunma kararı aldık” diye konuştu.

Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacak

Tesisin doğal kaynakların korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Büyükerşen, “Petrol veya doğalgaz gibi değerli doğal kaynakların çıkarılması, rafinasyonu ve işlenmesi gibi süreçler sonucunda üretilen plastik maddeler, yoğun enerji tüketimine neden oluyor. Bu yüzden bu plastik malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması çok kıymetli. İşte fabrikamız da tam bunu yapıyor. Bu tesiste, çiftçilerden toplanan eski plastik kasalar, öncelikle kırma makinesi ile parçalara ayrılıyor. Ardından, bu parçalar yüksek sıcaklıkta eritilerek yeni plastik enjeksiyon ile yeniden şekillendiriliyor. Üretilen yeni plastik kasaların kalitesi, dayanıklılığı ve kullanılabilirliği kontrol edildikten sonra yeniden kullanılmak üzere sizlere ulaştırılıyor. Şu an içeride 2 adet 800 tonluk, son teknoloji ile donatılmış makinemiz var. Ama sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda makine sayımızı daha da artırabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kalkınmak için çok çalışmalıyız”

Üreticilerin maliyetlerinin arttığını, eskiye oranla daha az kazandıklarını bildiğini belirten Büyükerşen şöyle konuştu: “Fabrikamızın açılışına özel 330 üreticimize ücretsiz kasa desteği sağlayacağız. Alın kullanın, memnun kalın ve yine bizlerle birlikte çalışın istiyoruz. Biliyoruz ki köylerimizde nüfus azalıyor, tarlalar boş kalıyor, gençler köyde durmuyor. Kalkınma için herkesin çalışması, üretmesi, tasarruf etmesi ve yatırım yapması lazım” dedi.

Kasalar, Esplast markasıyla üretilecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Eskişehir Kent Hizmetleri tarafından Sarıcakaya Mayıslar mahallesinde işletilecek ve Esplast markasıyla hizmet verecek olan Plastik Kasa Üretim Tesisi, çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. 685 metrekare kapalı, 1300 metrekare açık alana sahip tesis, hammaddesi eski ve kullanım ömrümü tamamlamış plastik kasalar olan atıkları geri dönüştürme ve yeniden kullanılabilir hale getirme yöntemiyle faaliyetlerini yürütecek. Bu sayede kullanılmış plastik kasaların geri dönüştürülmesi, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması, atık ve sera gazı azaltımı gibi etkileriyle iklim değişkiliği ile mücadeleye olumlu katkı sağlayacak. Çeşitli ebatlarda üretilecek plastik kasalar sayesinde, örtü altı tarım yapan üreticilerin ürün taşıma ve depolamada yaşadıkları sorun ortadan kalkacak.