Eskişehir'de çok özel bir atölye Türkiye'ye örnek oluyor

Eskişehir/Ekonomi

Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğinde hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi faaliyetlerine devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de merkez bünyesinde çalışmalarına devam eden özel bireyleri ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Küpeli, özel bireyler ile sohbet etti.

Başkan Ataç: Sizleri kutluyorum

Özel bireylere hitap eden Başkan Ataç “Tüm Türkiye size hayran. Nerede sizi anlatsam herkes sizi takdir ediyor. Sizler için hizmete açtığımız bu atölyeler diğer illere de örnek oluyor ve benzerlerini hayata geçirmeyi planlıyorlar. EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye de yapılan iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Projeyi sunduğumuzda hemen bu güzel mekanı sizler için hazırladılar. Sizlerle gurur duyuyoruz, hepinizi gayretlerinizden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Küpeli: Sizlerle gurur duyuyoruz

Başkan Küpeli, “Tepebaşı Belediyesi ile yürüttüğümüz bu iş birliği örnek bir uygulama oldu. Engelliler Montaj Atölyesi, Türkiye’ye örnek teşkil eden bir projedir. Gençlerimiz burada çok güzel işlere imza atıyor. Bu tür projelerle hem engelli bireylerimizin istihdamına katkı sağlıyor hem de bölgemizde üretime değer katıyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Ahmet Ağabeye de teşekkür ediyorum; bu çalışmada bizlere önayak oldu. Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı çok kutsal bir iş ve bizim de çorbada tuzumuz olduğu için ayrıca mutluyuz” dedi.