Eskişehir'de gazeteci Sağlam'a saldırı

Hakkı Sağlam'a yapılan saldırı geçen Perşembe akşamı 21.45 sularında meydana geldi. Canlı yayın sonrası televizyon binasından çıkan Hakkı Sağlam’ın aracı üzerinde iki kişi bulunan motosiklet tarafından takip edildi. Araç çevreyoluna çıkış yapmak için durduğunda motosiklet arkadan çarptı.

Sizi kim gönderdi?

Gazeteci Sağlam araçtan indiğinde kasklı iki kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden biri Hakkı Sağlam’a saldırıp yumruk atmaya başladı. Sağlam önce ‘Sizi kim gönderdi ‘ diye bağırdı, sonra polisi aramak için telefonunu eline aldı. Bunu gören saldırganlar kaçtı. Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz olay yerine gelirken, emniyet alarma geçti. Saldırganların bulunması için yüzlerce kamera incelemeye alındı.