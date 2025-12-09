Eskişehir'de hastanede rüşvete 8 tutuklama

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eskişehir Şehir Hastanesi’ni de Cuma günü başlayan rüşvet soruşturmasında sonunda 33 kişi göz altınra alındı. Savcılık tarafından yapılan açıkylamada 8 kişinin tutuklandığı açıklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla aralarında Şehir Hastanesi’nde görevli 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 20 sivil (14’ü cezaevi hükümlüsü) olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılık açıklama yaptı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı, 20 sivil şahıs ( 14’ ü cezaevi hükümlüsü) olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanıp gözaltına alınması talimatı verildi. Gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4’ü hükümlü, 1 sivil kişi soruşturma işlemleri ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Bir firarinin yakalanma çalışmaları sürüyor

Gözaltına alınan 5 hekim, 1 hastane çalışanı, 4 sivil şüphelinin adli kontrol tedbiri ile 3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 sivil şüphelinin ise Emniyet ve Savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. 1 firari sivil şüpheli bugün kendiliğinden gelerek teslim olmuş ve gözaltına alınmış, 1 firari sivil şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna bilgisine saygıyla sunulur.”