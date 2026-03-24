Eskişehir’de iki gün sonra başlıyor: Yüzlerce esnaf indirim yapacak!

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir’de iki gün sonra başlayacak olan indirim günlerine yüzlerce esnaf katılacak. Eskişehir’de Mart ayının 26’sında gerçekleştirilecek indirim günleri için hazırlıklar başladı. Eskişehir genelinde işletmeler yüzde 15 ile yüzde 26 arasında belirledikleri indirim oranlarıyla Eskişehirlileri alış verişe bekliyor.

Eskişehir’de kampanyaya nasıl katılacaksınız?

Kampanyaya katılmak isteyen işletmeler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek kayıt yaptırabiliyor. Başvuru yapan işletmelerin isimleri, belediyenin resmi internet sitesi olan eskisehir.bel.tr adresinde ve Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında duyuruluyor.

Ünlüce “Dayanışma ve ortak heyecan”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “2026 Eskişehir Yılı’nı sadece projelerle ve etkinliklerle değil, Eskişehir ekonomisine, dayanışmasına ve ortak heyecanına da yansıtarak büyütmek istediklerini söyledi. Ünlüce “İnanıyoruz ki Eskişehir’i güçlü kılan, birlikte hareket edebilme kültürüdür. Bu anlayışla, Eskişehir Ticaret Odamız ile birlikte çok anlamlı bir çağrıda bulunuyoruz. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında, her ayın 26’sında esnafımızın kendi belirleyeceği oranlarda indirim yaparak bu özel yılın bir parçası olmasını arzu ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilk adımı atarak belediyemize ait kafe ve hediyelik eşya satış noktalarımızda bu ay itibarıyla her ayın 26’sında yüzde 15 indirim uygulamasını başlattık.” Dedi.

Ünlüce konuyla ilgili şöyle konuştu: “Esnafımızdan beklentimiz; imkânları ölçüsünde belirleyeceği bir indirim oranı ile bu dayanışma ruhuna katılmasıdır. Önemli olan oran değil, önemli olan birlikte hareket etmemiz, 2026 heyecanını şehrin dört bir yanına yaymamızdır.