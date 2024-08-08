Eskişehir’de konut satışları sert düştü
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından her ay düzenli olarak hazırlanan ve şehrin ekonomik durumunu gözler önüne seren Eskişehir Ekonomik Göstergeler Raporu’nun Temmuz sayısı yayımlandı. Raporda yer alan veriler, Eskişehir'deki konut satışlarının alarm verici bir şekilde düştüğünü ortaya koydu.
ESKİŞEHİR
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'in değerlendirmelerine göre, Eskişehir'de konut satışları son iki yılda büyük bir düşüş yaşadı. 2022 yılının Haziran ayında 2316 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam 2023 yılında 1283’e, 2024 yılında ise sadece 1083’e geriledi. Bu veriler, konut satışlarının iki yıl içinde %53,23 oranında azaldığını gösteriyor. Güler, bu düşüşün konut sektöründe ciddi bir daralmaya işaret ettiğini ve endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı.
Diğer ekonomik verilerde karışık tablo
Raporda, konut satışlarındaki düşüş dışında, Eskişehir ekonomisinin diğer göstergeleri de yer aldı. İhracat rakamlarının geçen yılın Temmuz ayına göre %33,86 oranında arttığı, açılan iş yeri sayısının da aynı dönemde yükseldiği belirtildi. Ancak, karşılıksız çek işlemleri ve protesto edilen senetler gibi diğer finansal göstergelerde kaygı verici artışlar dikkat çekti.
Eskişehir'de 2024 Haziran ayında karşılıksız çek tutarı %663,42 artarak 63.514,56 TL'ye ulaşırken, protesto edilen senetlerin toplam tutarı %211,54 artışla 18.395.464 TL’ye yükseldi.